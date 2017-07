18 menn pågrepet – politiet mistenker høyreekstremisme

Dagbladet ble vitne til at fire svenske unge menn ble stoppet på grensen ved Ørje klokken 22.30 fredag kveld.

Politiet i Østfold opplyser at de har pågrepet totalt 18 menn på svenskegrensen i løpet av fredag og lørdag. De sitter lørdag ettermiddag i avhør og vil muligens bli bortvist.

– De pågrepne er i aldersgruppen 19 til 42 år og ble pågrepet ved Svinesund og Ørje, sier operasjonsleder Lars Stenrød i Øst politidistrikt.

Politiet i Østfold har foreløpig ikke har observert forsøk på demonstrasjoner, men følger situasjonen.

Lørdag ettermiddag ble en mann blitt innbrakt fra Fredrikstad fordi han var i besittelse av pepperspray.

– To menn er også bortvist fra Fredrikstad sentrum i 24 timer fordi de hadde med seg utstyr som kunne brukes under en eventuell demonstrasjon. Vi ønsker ikke folk i sentrum med det nå, sier Stenrød.

Demonstrasjon i Kristiansand

Det har vært ventet at den høyreekstreme gruppen Den nordiske motstandsbevegelsen kan komme til å holde markinger på olsok, lørdag 29. juli, en merkedag for norske nasjonalister.

Den nordiske motstandsbevegelsen planla opprinnelig en markering i Fredrikstad 29. juli, men fikk tidlig i juni beskjed om at politiet satte ned foten.

Ifølge talsmannen til gruppen, Håkon Forwald, valgte gruppen å holde en demonstrasjon i Kristiansand for å skape størst mulig avstand fra Fredrikstad.

– Vi ønsker ikke å lage noe bråk. Så da dro vi hit slik at vi forhåpentligvis slipper motdemonstrasjoner, sier Forwald til Fædrelandsvennen.

Lørdag deltok 35–40 personer i demonstrasjonen i Kristiansand sentrum, opplyser operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane i Agder politidistrikt til Aftenposten.

– Vi har ikke pågrepet noen, men vi følger med på demonstrasjonen.

Kleivane vil ikke kommentere hvorvidt politiet kjente til demonstrasjonen på forhånd. Demonstrasjonen foregikk i gågaten Markens gate i Kristiansand.

Jarle R. Martinsen / Fædrelandsvennen

Stabssjef i politiet, Bård Austad, sier til Fædrelandsvennen at det ikke var søkt om tillatelse for demonstrasjonen.

– Det er en demonstrasjon som det ikke er søkt løyve til, så vi holder et øye med dem og forsøker etter hvert å stoppe demonstrasjonen. Så får vi vurdere i etterkant om dette skal avstedkomme noen reaksjoner, sier han til avisen.

Da gruppen marsjerte gjennom Markens, var det politi både foran, bak og på siden av dem. Austad forklarer at de har valgt å ikke gripe inn i demonstrasjonen fra start, etter en helhetsvurdering.

– En ulovlig demonstrasjon i seg selv er ikke farlig, og det er ting som tyder på at dette løser seg snart. Vi vil ikke være parten som gjør at dette eskalerer, sier Austad.

Har gjort beslag

I forbindelse med pågripelsene av de 18 mennene på svenskegrensen har politiet gjort flere beslag, men det har ikke blitt beslaglagt våpen.

– Vi har gjort beslag av gjenstander i biler. Jeg ønsker ikke å komme nærmere inn på hva som er blitt beslaglagt, men det er beslag som kan settes i forbindelse med eventuelle demonstrasjoner, sier Stenrød.

Han opplyser at politiet har hatt økt kontroll på grensen, og vil fortsette å ha det lørdag.

– Vi har økt kontroll som forebyggende sikkerhetstiltak i forbindelse med mulige demonstrasjoner.

Stenrød bekrefter til NRK at de pågrepne er medlemmer av den nynazistiske gruppen «Den nordiske motstandsbevegelsen».

Vurderer utvisning

Bakgrunnen for pågripelsene er at mennene kan utgjøre en fare for offentlig orden og sikkerhet.

Politiadvokat Morten Lundén opplyser at de seks som ble pågrepet fredag, er pågrepet på bakgrunn av utlendingsloven paragraf 106.

– Man vurderer å bortvise dem eller utvise dem fra riket fordi de kan utgjøre en fare for sikkerheten, sier han.

Seniorrådgiver Martin Bernsen i PST bekrefter til Dagbladet at de følger utviklingen i Østfold i helgen nøye.