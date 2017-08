– Folk spør meg, hvorfor gidder du dette? Du får jo ingenting ut av det, sier Mikael Kristiansen.

Han besvarer sitt eget spørsmål ved å si at han ikke får noe ut av det. Absolutt ingenting. At det hele ikke har noen funksjon, men at det nettopp er det han liker.

Vanligvis jobber Mikael Kristiansen som sirkusakrobat, men ledige timer liker han å fylle med å brette papir. Altså skape origamifigurer, som det heter.

Denne papirdragen tok ham ett år å skape, samt en masse tålmodighet.

– Er du sprø nok, så får du det til, sier Kristiansen.

Se ukens Pechakucha for å se hvordan han gjorde det, og ikke minst hvorfor.

Et PechaKucha-foredrag består av 20 bilder som foredragsholderen får snakke om i 20 sekunder hver. PechaKucha-foredragene Aftenposten henter inn, er fremført på PechaKucha night Oslos arrangementer.