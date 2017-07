Regnvær skaper problemer flere steder i landet

I Sogn og Fjordane er Nordfjord særlig rammet av regnet natt til mandag.

– Regnet har ført til flere hendelser for politi og nødetater i natt. Det er store vannmengder, som fører til oversvømmelser av hus og kjellere, sier operasjonsleder Kai Henning Myklebust i Vest politidistrikt til NTB.

– I Kvila i Breim ble en enebolig isolert av store vann- og steinmasser, og brannvesenet måtte redde ut to personer, forteller operasjonslederen. I Stryn ble et hus totalskadet i en brann som trolig skyldes lynnedslag.

Flere veier i fylket er påvirket av regnværet, blant annet E39.

– Det er mye vann på E39 og lokale veier like vest for Reed. Fare for vannplaning, skriver politiet i Sogn og Fjordane på Twitter.

Også lenger øst, i Gudbrandsdalen, har regnet skapt store problemer. Der er E6 stengt mellom Kvam og Frya.

– Det har kommet 70 millimeter med nedbør, og det har gått hardt utover kommunale veier og fylkesveier, sier driftsoperatør Tom Erik Amundsen i Sør-Fron kommune til NRK.

– Nå er det bare å berge det som berges kan. 4–5 gravemaskiner jobber på spreng og graver for å få vannet vekk, sier Amundsen.

Statens vegvesen melder på Twitter at Fv319 i Oppland er stengt mellom Sørjordet og Karlstad grunnet opprydningsarbeid etter oversvømmelse.