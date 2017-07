Har budkrig på smuglersprit og sigaretter - leverer varene på døren

Sprit, snus og sigaretter, i til tider store kvantum, blir kjøpt og solgt mellom privatpersoner. Enkelte tilbyr til og med levering på døren.

– Vi ser at denne typen handel øker. Det uroer oss veldig, siden det ofte er smuglersprit som blir solgt. Det er risikabelt, og du vet ikke hva du egentlig kjøper, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Øyvind Giæver til Bergens Tidende.

Minst 6500 perosner bare i Bergensområdet er med i grupper som selger ulovlig sprit og tobakk.

Flere av selgerne virker å få regelmessige leveranser av varer. Noen selger til og med sprit i hele kasser.

– Har 2 esker med uåpnet 40 % Zubrowka. 15 flasker med 500ml, totalt 7,5 liter i hver eske, skriver en av selgerne.

Norske styresmakter har flere ganger kontaktet Facebook for å få stengt ned gruppene.

– De er lite villige til å bryte inn, og ingenting har skjedd, sier Giæver.

– Vanskelige å samarbeide med

Helsedirektoratet har ansvaret for å forvalte lov- og regelverk innenfor helsesektoren.

Flere av gruppene har blitt rapportert inn til Facebook med beskjed om å stenge de ned. Noen ganger har ikke Facebook svart.

– Vi blir ikke direkte motarbeidet, men de er vanskelige å samarbeide med. Terskelen for at de skal gripe inn er høy. Ironisk nok er salg av ulovlige varer også mot deres egne retningslinjer, sier Giæver.

I retningslinjene står det: «Om du poster et tilbud om å kjøpe eller selge alkohol, tobakk eller andre produkter for voksne, forventer vi at du gjør det i tråd med gjeldende lovverk og varsomt vurderer publikummet for slikt innhold.»

Skjermdump

Vurderer å melde gruppene til politiet

Flere av gruppene har vært aktive i månedsvis. Folk snakker fritt, og ser ikke ut til å frykte lovens lange arm i det minste.

– Vi vurderer å melde gruppene til politiet, men vil prøve gjennom Facebook først. Det kan også bli aktuelt å gå mer systematisk til verks. Utfordringen er at administratorene av gruppene ofte er anonyme. Det enkleste hadde vært om Facebook bare stengte dem ned, sier Giæver.

Den største gruppen i Bergensområdet har nesten 6000 medlemmer.

– Vi meldte fra om denne gruppen til Facebook i juni. Jeg kan ikke se at de har svart oss en gang. Flere andre har også tipset om disse ulovlige gruppene uten at noe blir gjort, sier Giæver.

Administratoren har ifølge Helsedirektoratet startet tre forskjellige grupper for ulovlig kjøp og salg av alkohol og tobakk de siste årene.

– Jeg startet gruppen for moro skyld, og så ble det en snakkis. Alle slags folk bruker den, helsepersonell også. Jeg kaster ut mindreårige og de som selger hjemmebrent. Det er urettferdig om jeg skal bære straffeansvaret når det er 6000 medlemmer som bruker gruppen, sier administratoren, som opererer under falskt navn.

Han selger selv sprit på siden som fremdeles var åpen 27. juli.

Skjermdump

Ignorerer myndighetene

Heller ikke da Facebook ble varslet om ulovlig tobakksreklame på nettsidene, tok de grep.

BT har fått tilgang til hele e-postutvekslingen mellom Facebook og direktoratet.

Da Helsedirektoratet ga beskjed til Facebook om at tobakksreklamen var ulovlig, svarte selskapet at det var en «organisk post, som ikke var brudd på deres retningslinjer for annonsering av tobakk og alkohol».

Helsedirektoratet presiserte videre at det var et klart brudd på tobakkskadeloven.

Facebook svarte at de så på det som et gråsonetilfelle, og at de skulle forhøre seg med sitt «policy-team» før de kom med et endelig svar.

Fire måneder senare har Helsedirektoratet fremdeles ikke fått noen avklaring.

BT har vært i kontakt med Facebook. De har ikke kommet med noe svar på om gruppene vil bli stengt, eller om de er villige til å samarbeide med norske styresmakter.