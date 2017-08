Slik blir politiets nye beredskapssenter på Taraldrud

Beredskapssenteret på Taralrud i Ski kommune utenfor Oslo skal etter planen ha to utendørs skytebaner. Det kommer også en helikopterbase med hangar og servicefunksjoner for tre politihelikoptre.

Noen hundre meter unna senteret ligger skoler, barnehager og boligområder.

Aksjonsgruppen Stopp støyen har lenge forsøkt å få gjennomslag for at skytebanene bygges inn og at helikopterbasen flyttes til Rygge.

– Det er positivt at de gjør noen ytterligere tiltak, men det er fryktelig vanskelig å se hvor mye dette vil dempe støyen, sier Helge Marstrander i aksjonsgruppen til Aftenposten.

– Vi har til de grader jobbet med å redusere støyen så mye som mulig, svarer statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justis- og beredskapsdepartementet.

Nabokrangel

Til tross for de støydempende tiltakene frykter aksjonsgruppen at det fortsatt vil være mye støy ved senteret, som er plassert 700 meter fra en barneskole. Marstrander etterlyser de nye støyberegningene for beredskapssenteret.

– Det er totaliteten og uforutsigbarheten for når det vil være støy som bekymrer oss, sier han og legger til:

– Vi føler Justis- og beredskapsdepartementet har det formelle i orden, men vi synes nok ikke vi er blitt hørt. Vi opplever at de har trumfet og banket forslaget igjennom.

Hans O. Torgersen

Uaktuelt å flytte helikoptrene

Etter å ha møtt stor motstand fra beboerne i området, kommer Justis- og beredskapsdepartementet med flere tiltak for å redusere støyen fra anlegget.

– For det første blir standplass for skytetreningen innebygd, noe som vil avdempe støyproblematikken ganske kraftig. Det foreslås også å bygge opp en støyskjerm mot bebyggelsen, sier Sættem til Aftenposten.

Over lang tid har det vært misnøye i lokalmiljøet. Men å flytte noen av tjenestene vekk fra senteret, er uaktuelt, understreker Sættem.

– Jeg har vært klar på at skal et nasjonalt beredskapssenter være velfungerende, så må vi ha alle de nasjonale beredskapsressursene samlet. Splitter man dem opp, undergraver man hele hensikten, sier han.

Fakta: Nasjonalt beredskapssenter på Taraldrud i Ski Planen om et beredsskapsenter har en lang historie, helt tilbake til 2003, da politiet ønsket sin helikoptertjeneste plassert nærmere Oslo enn Gardermoen. I august 2014 leverer Politidirektoratet (POD) en konseptvalgutredning der Grønmo er anbefalt som plassering for det nye beredskapssenteret. Taraldrud i Ski kommune er på dette tidspunktet annetvalg. Konseptvalgutredningen er i 2015 til ekstern kvalitetssikring før Regjeringen kan ta stilling til valg av plassering. Det kommer frem året etter at Grønmo-alternativet er utfordrende på grunn av gass i grunnen på den gamle søppelfyllingen. 21. oktober 2016 kunngjør justisminister Anders Anundsen (Frp) at Taraldrud i Ski kommune er valgt som plassering for det nye beredskapssenteret. Forhandlingene mellom de seks grunneierne på Taraldrud og Justis- og beredskapsdepartementet bryter sammen i 2017. Grunneierne krever mellom 200 og 350 millioner kroner for området. Staten har tilbudt om lag 30 millioner kroner. Forslaget til reguleringsplan for beredskapssenteret er ut til høring. Av forslaget går det frem at beredskapssenteret vil ha både innvendige og utvendige skytebaner, samt et øvingsanlegg for strid i bebygd område (SIBO). Beredskapssenteret planlegges for inntil 300 arbeidsplasser som inkluderer beredskapsressursene, samt administrasjon og servicefunksjoner, heter det videre.

Nordic–Office of Architecture

Helikopter, skytebane og eksplosjoner

Reguleringsplanen for Politiets nasjonale beredskapssenter legger opp til «svært omfattende støydempingstiltak». Støynivået skal være innenfor de nasjonale grensene, og innenfor de lokale i kommunene Ski og Oppegård, ifølge Sættem.

– Men det vil selvfølgelig være enkelthendelser hvor et helikopter flyr rett over et hus, sier han.

Lokalbefolkningen har vært bekymret for at helikoptertrafikken og militærøvelser ved senteret vil utsette lokalsamfunnet for mye støy. Dette avviser Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold og lederen for politiets helikoptertjeneste, Freddy Rotseth.

– Her har det vært mange misforståelser. Her skal det ikke øves med Forsvaret, sier Sjøvold.

– Det er viktig å påpeke at helikopterbasen, med servicefunksjoner, er en del av beredskapen. Derfor er vi helt avhengige av å ha det på senteret. Så vi slipper å fly til Rygge for å bruke fem minutter på å skifte en pære, sier Rotseth.

Nordic–Office of Architecture

Ved det planlagte beredskapssenteret vil det bli gjennomført skytetrening, helikopterservice og sprengninger. Nå mener Sættem at de har gjort alt for å minske støyen for lokalmiljøet i Ski og Oppegård.

– Det er fordi vi mener alvor med det. Men også fordi det skal være et senter som skal fungere i lokalsamfunnet.

Ifølge utregningene til Justis- og beredskapsdepartementet vil ingen skoler eller barnehager bli rammet av maksimalnivået fra eksplosiver og treningsbang.

Nordic–Office of Architecture

Trenger helikoptertransport

– I dag kan vi stille med en førsteinstansbil i Oslo i løpet av fem minutter, men må vi bruke helikopter kan vi måtte vente i halvannen time. Nå har vi tre helikoptre på vei, så vi kommer til å se en markant bedring av responstiden, sier Sjøvold.

Skulle en større terrorhendelse skje i Oslo, er beredskapstroppen avhengig av å kunne komme seg lett til åstedet.

– Ved en større hendelse har vi behov for transport både på vei og i luften. Den muligheten har vi ikke i dag, sier lederen for beredskapstroppen, Helge Mehus.

Beredskapssenteret på Taraldrud skal dekke området fra Værnes i Trøndelag og sørover. Nå håper departementet at senteret vil stå ferdig innen utgangen av 2020.