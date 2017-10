Holmenkollen, lørdag 19. september 2015:

Kameratene Fredrik Haugen og Børge Høysæter skal bare ta en siste runde i downhill-løypen de pleier å sykle. Den starter litt på oversiden av Kjærlighetsstien ved Midtstuen i Holmenkollen, ikke langt fra Korketrekkeren. Downhill-syklistene kaster seg utfor bratte, smale skogsstier som ender i fritt svev over bekker på sleipe, hjemmesnekrede treramper. Halsbrekkende for folk flest – rutine for de to friluftsglade vennene, som har drevet med sporten i to års tid.