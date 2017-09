– Norsk skole har ikke vært godt nok tilpasset den virkeligheten de unge lever i, sier Asheim.

Han påpeker at det er mange skoler som gjør dette på en god måte i dag, men tar likevel til orde for å fornye fagene i norsk skole.

– Vi må bli mye flinkere til å lære elevene å håndtere virkeligheten der ute. De må forstå konsekvensene av det man deler på nett, sier Asheim.

– Klarer ikke å henge med

A-magasinet skrev fredag om konsekvensene av at mange unge deler nakenbilder og videoer på sosiale medier. Jentene risikerer å bli stemplet som hore og at venner vender dem ryggen, mens de som deler slikt materiale risikerer straff.

Assisterende daglig leder i ungdomsklinikken Sex og samfunn, Tore Holte Follestad, er tydelig i sin kritikk av dagens seksualundervisning:

– Det nytter ikke å begynne å snakke om billeddeling i 7. klasse når bildet allerede er delt. Utdanningsbyråkratene klarer ikke helt å henge med på utviklingen. Vi må begynne å snakke om dette allerede når barna begynner på skolen, sier han.

I en undersøkelse Sex og samfunn gjorde i fjor, kom det frem at så mange som syv av ti grunnskolelærere ikke synes seksualundervisningen i skolen er god nok. De synes heller ikke de lærte nok til å undervise i dette. Kun 13 prosent mente de hadde tilegnet seg kunnskap de kunne bruke videre i undervisningen.

Follestad mener det er urovekkende at det ikke finnes formalkrav til dem som underviser i dette. Han mener det må stilles slike krav for å heve kompetansen til dem som har ansvar for seksualundervisningen.

Fakta: Dette skal elevene på ungdomsskolen kunne I læreplanen til ungdomsskolen tilhører seksualundervisning naturfag. Etter endt 10. klasse er målet for undervisningen at elever skal kunne: Formulere og drøfte problemstillinger knyttet til seksualitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet, grensesetting og respekt, seksuelt overførbare sykdommer, prevensjon og abort. Kilde: Utdanningsdirektoratet

Tidligere i år viste en annen undersøkelse fra TNS Gallup at 75 prosent av elevene har hatt mindre enn syv timers seksualundervisning i grunnskolen.

Asheim bekrefter at Regjeringen har bestemt at livsmestring skal inn som et eget tema i lærerplanen. Det har Tore Holte Follestad i ungdomsklinikken Sex og samfunn store forhåpninger til.

– Vi må ha mye tydeligere og klarere prioriteringer slik at vi evner å forstå hva ungdom er utsatt for, fastslår han.

I elevundersøkelsen de gjennomførte i år, kommer det frem at de vil ha mer om temaer som grensesetting og overgrep, fremfor å lære om infeksjoner og prevensjon, forteller Follestad.

– Det viser at skolen ikke klarer å fange opp de viktigste temaene. Og det er jo helt nødvendig for at vi skal klare å snakke om dette.

Vil ikke innføre nye formalkrav

– Dette er en tilbakemelding vi må ta på alvor når vi nå skal etter- og videreutdanne lærerne. Vi kommer nok ikke til å innføre formalkrav for dem som skal ha seksualundervisning, men i den nye lærerutdanningen er det mye større fokus på seksualitet, seksuelle legninger og seksuell identitet enn det har vært før, sier Henrik Asheim.

– A-magasinets sak viser at deling av nakenbilder og sexvideoer også foregår i skoletiden. Hva kan skolen gjøre med dette?

– Det er her det begynner å bli vanskelig. Denne delingen foregår på private mobiler, og skolen kan ikke gå inn og kontrollere hver snap som sendes. Da er det langt viktigere å gi elevene kunnskap om hvor grensene går, både for hva de blir med på og hva de deler.

Asheim mener problemet er at ungdom har for lav kunnskap om hva som er straffbart når de deler bilder.

– Mange er overrasket over hvor alvorlig det er etter loven. Dette må de lære.

Barneombudet: – For teknisk undervisning

Barneombud Anne Lindboe mener feilen med dagens seksualundervisning er at den er alt for teknisk.

– Elevene lærer å bruke kondom og beskytte seg mot sykdommer, men altfor lite om grensesetting. De må lære å sette grenser for egen kropp, men også for hva man deler og ikke, sier hun.

Tore Holte Follestad i Sex og samfunn mener det ikke er mulig å begynne med god seksualundervisning for tidlig.

– Noen vil påpeke at det langt fra er alle som deler nakenbilder?

– Når man sier dette, har man tapt. Hvis man ikke stiller opp for dem som ligger nede, vil de alltid ha et kjempeproblem. Både lærere og foreldre må trå til. Når alle har sett tissen til Ola (14) på et bilde, skal det være all right for Ola å komme på skolen på mandag.

Snakker med elevene om overgrep

På videregående skole ligger ikke seksualundervisningen inne i læreplanen.

– Skal det inn, er det avhengig av at noen er engasjert i å snakke om dette og får velvilje fra skolen til det, sier helsesøster Tone Bjørnson Aanderaa på Oslo handelsgymnasium.

Helsesøsteren har tatt initiativ til å ha seksualundervisning for alle i 1. klasse på skolen gjennom et samarbeid med naturfaglærerne. De tok anatomi, fysiologi og kjønnssykdommer.

– Mens jeg snakket med elevene om seksuell orientering, overgrep, billeddeling på nett og hvordan oppleve god sex. I år prøver vi noe nytt, som er en hel dag for 1. klasse med fokus på rus, sex og psykisk helse, sier Bjørnson Aanderaa.

Hun forteller at videregåendeelever vet mye om sex, stillinger, kjønnssykdommer og om å respektere andre rundt seg.

– Men det virker som om flere har lett for ikke å ta med seg kunnskapen om respekt og grenser når de møtes på festarenaen. De har ikke alltid forberedt seg på hva de selv synes er greit og hvor deres egne grenser går, før de sitter midt i situasjonen. Når de ikke har reflektert over egne grenser, er det lettere at de overskrides. Så kommer heller reaksjonen på dette etterpå.