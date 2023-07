Vil ha klimamerking på alle matvarer

Stortingsrepresentant Andreas Sjalg Unneland (SV) er møkk lei «grønnvasking» av mat. Nå vil han at Norge følger Danmark og innfører klimamerking av alle matvarer.

Et steinkast fra SVs partikontor på Tøyen, møter Aftenposten stortingsrepresentant Andreas Sjalg Unneland (SV) på Rema 1000. Vis mer

– I dag må du jo egentlig lese ti bøker og en rekke rapporter for å i det hele tatt finne ut hva som er den beste maten for miljøet.

Det er stortingsrepresentant Andreas Sjalg Unneland (SV) som begynner å bli passe lei av å lese forskningsartikler og bøker for å vite hva han skal kjøpe i butikken.

Unneland har tuslet ned fra partikontoret på Tøyen til Rema 1000 for å frese litt mot matvarer som er kjipe for klimaet, grønnvasking av mat, og for å lansere en dansk løsning for norske forbrukere.

I et merke på emballasjen vil han ha svar på hvor varen er produsert og pakket, hvor langt den har reist, og varens summerte klimaavtrykk. Et liknende merke er de i ferd med å innføre i Danmark.

– Det handler ikke om å gi folk dårlig klimasamvittighet, men heller å gjøre det enklere å velge klimavennlig om man ønsker å gjøre det, sier Unneland.

Forbrukerne fortjener å vite hvor stort klimaavtrykk varene de kjøper har, mener Andreas Sjalg Unneland (SV). Vis mer

32 ganger så høyt utslipp

Forskjellene på varenes utslipp kan være store, peker han på.

– Hvis man vil velge mellom storfe eller bønner i Chili sin eller con carne, er det greit å vite at biffen har 32 ganger så mye utslipp som kidney-bønner.

Verstingene finne vi i kjøtthyllen, mener Unneland.

– Hvis jeg skal spise storfe, vil jeg gjerne vite om den er foret på gress på beite i Norge, eller om den spiser soya importert fra Brasil.

Klimamerket skal komme i tillegg til merking av næringsinnhold.

– Det blir ikke veeeldig lange etiketter, da?

– Haha. Det tror jeg skal gå helt fint, sier han.

Andreas Sjalg Unneland holder seg for nesen av matprodusenter som vil fremstå «grønnere» enn de er. Vis mer

Senterpartiet på gli

Senterpartiets Jenny Klinge mener Unneland mistenkeliggjør norsk kjøttproduksjon.

– Å gi et inntrykk av regnskogen i Brasil lider av at norske dyr spiser en viss andel kraftfôr, er ikke greit all den tid norsk landbruk bare bruker kraftfôr som er garantert avskogingsfri.

Jenny Klinge sitter i næringskomiteen for Senterpartiet på Stortinget. Vis mer

Men alle mistenkligjorte kyr til side: Hva tenker hun om Unnelands klimamerke?

– Jeg er ikke mot merking dersom det kan gjøres på en kvalitetssikret, troverdig og enkel nok måte til at det er gjennomførbart. Vi skal helt sikkert merke maten bedre i årene framover, sier stortingsrepresentanten.

Nordmenn vil ha klimavennlige varer

Det skal ikke være umulig å få med norske forbrukere på Unnelands forslag, skal vi tro en undersøkelse fra 2019. Her oppgir 90 prosent av respondentene at de vil gjerne velge varer eller tjenester med lavt klimaavtrykk.

– Det jeg tar til orde for er at forbrukerne skal ha rett på den informasjonen, slik at man kan ta enkle, opplyste valg, sier Unneland.

Men det er ikke bare lett å innføre en merkeordning. Klimaregnestykker er ikke gjort i en fei. Man må regne inn utslipp i både produksjon, transport og pakking av varen i et samlet klimaavtrykk.

For at et klimamerke skal fungere, må myndighetene sette ned en ekspertgruppe som kan utarbeide presise og standardiserte klimaregnestykker, mener Unneland.

Produsenter som ønsker å fremstille seg mer klimavennlige uten å ta reelle grep, eller «grønnvaske» seg selv, får ikke slippe unna.

– I dag ser vi aktører grønnvaske seg med fine farger, markedsføring og buzzord uten at de egentlig er klimavennlige. Klimamerking vil løse mye av det problemet.

Bakgrunnen er alvorlig. Nær en tredjedel av verdens utslipp kommer fra produksjon, transport og foredling av matvarer.

Å spise i tråd med kostholdsrådene står på topplisten av Miljødirektoratets tiltak som vil ha størst effekt på utslippene. Da må nordmenn spise mindre rødt kjøtt, og mer korn, belgvekster, grønnsaker, frukt og bær.