Bane Nor var usikre på om de ville rekke åpningen for Follobanen: – Det var massevis av feil og mangler

Bane Nor tok over tunnelen i Follobanen måneden før åpning. – Ministeren har vært klar over risikoen, sier konserndirektør Stine Undrum i Bane Nor.

Konserndirektør for utbygging i Bane Nor, Stine Undrum. Hun forteller om en hektisk periode før åpning av Follobanen.

06.01.2023 08:09

Follobanen er Norges dyreste samferdselsprosjekt. Totalt kostet det skattebetalerne 36,8 milliarder kroner. Halvannen uke etter åpning, måtte banen stenge på grunn av flere branner.

Bane Nor tok over Blixtunnelen BlixtunnelenFollobanen er 22 kilometer lang. 19,5 kilometer går gjennom Norges lengste jernbanetunnel Blixtunnelen. fra entreprenøren 2. november, bare fem uker før åpning.

