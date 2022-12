Blir det tidenes sykdomsjul? Her er de siste tallene fra FHI.

FHI melder om dobling i antall influensainnleggelser på en uke, og stort og økende omfang av korona og RS-virusinfeksjoner. Og det er to dager til jul.

22. des. 2022 11:54 Sist oppdatert nå nettopp

Det er nå høysesong for virussmitte. Korona, forkjølelse og influensaen er allerede her. Omgangssyken er på full fart inn i de norske hjem.

I den siste ukerapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI) kommer det frem at det nå er et stort og økende omfang av luftveisinfeksjoner. Nå er det covid-19, influensa og RS-virusinfeksjoner i omløp.

FHI tror juleferien kan bremse epidemiene, men meldingen til norske sykehus og kommuner er klar i ukerapporten som kom onsdag:

«Sykehusene og kommunene må ha beredskap for mer sykdom, større sykefravær, flere innleggelser og flere utbrudd i sykehjem og sykehus.»

Særlig øker forekomsten av influensa. Det er en dobling i antall influensainnleggelser i sist uke: 381 innleggelser er registrert i uke 50, mot 192 i uke 49.

FHI melder også at influensaepidemien kommer til å vare i to til tre måneder.

Epidemien av RSV-infeksjoner øker fortsatt med flest innleggelser hos barn under fem år.

Men:

Covid-19-epidemien er fremdeles på et høyt nivå, men med en mulig utflating siste uke, skriver FHI.

Lav vaksinedekning

Et av de viktigste tiltakene for å beskytte seg i julen, er vaksine.

FHI minner i ukesrapporten om at influensapandemien vil pågå i flere måneder til. Det er dermed ikke for sent å vaksinere seg.

Aftenposten har skrevet om hvordan vaksinedekningen i særlig de yngre aldersgruppene er lav.

Bare 4 prosent av de under 65 år har tatt fjerde koronavaksine. 18 prosent har tatt influensavaksinen.

Overdødelighet i 2022

Andre tall fra FHI viser at i 2022 var det til og med uke 46 en overdødelighet på 7 prosent sammenlignet med årene før pandemien. Det utgjør om lag 2700 flere dødsfall enn forventet.

Analysene er foreløpige, og kan endre seg når tallene for hele 2022 foreligger.

– Beregningene viser en overdødelighet i 2022. Mesteparten av overdødeligheten skyldes dødsfall knyttet til covid-19, sier Camilla Stoltenberg, direktør ved FHI til instituttets nettsider.