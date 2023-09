Aftenposten avslører: Minst 492 straffedømte stiller til valg Bedrageri, svindel og underslag. Her er noen av dem som vil ha din stemme i kommunevalget.

Publisert: 05.09.2023 20:05

Kortversjonen Minst 492 straffedømte vil ha din stemme i det kommende kommunevalget, viser Aftenpostens undersøkelser.

Enkelte har fengselsdommer for alvorlige lovbrudd, deriblant økonomisk kriminalitet, vold, seksualforbrytelser og narkotikaforbrytelser.

De straffedømte er kandidater fra samtlige partier. 23 personer er 1. kandidater for sitt parti. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

En februardag i 2017 dumper det inn en faktura hos Hamar kommune. Kommunen betaler. Fire dager senere får Ullensaker kommune det samme. Og Eidsvoll. Og Lillehammer. Det er bare ett problem: Fakturaene er falske.

Mannen bak fakturaene er etter hvert blitt en mini-kjendis, kjent for sine mange roller i mindre norske lokalpartier.

Mellom 2017 og 2018 får i alt 64 kommuner falske fakturaer fra Per-Christian Stenvaag. De falske regningene er på til sammen over to millioner kroner.

Han får lurt til seg 169.563 kroner.

Fem av kommunene biter på. Én av dem to ganger. Resten lar seg ikke lure.

Men det gjør 59 privatpersoner på Finn.no.

Stiller til valg i fakturakommune

Dem lurer Stenvaag for til sammen 165.116 kroner i samme periode. Folk tror de bestiller brukte telefoner og PC-er fra ham. Men de kommer aldri.

For alt dette får Stenvaag en fengselsstraff på over to år for grovt bedrageri.

Hvorfor trenger du å vite dette? Fordi han er en aktiv lokalpolitiker som ønsker seg makt.

Kriminaliteten skjedde også mens han hadde sentrale roller i partiet Demokratene. Han var blant annet førstekandidat i Hedmark og Oppland under stortingsvalget i 2017. Senere ble han første leder i partiet Folkealliansen. Deretter ble han styreleder i Pensjonistpartiet på Nesodden.

Og hva gjør Per-Christian Stenvaag i dag?

Han stiller til valg som førstekandidat i partiet Konservativt i Nesodden kommune. Det er en av kommunene han er dømt for å forsøke å lure.

Stenvaag har ikke svart på Aftenpostens gjentatte henvendelser på telefon og e-post.

Men vi finner ham i en leilighet på Nesodden.

Han vil ikke la seg intervjue, men han gjentar sitt forsvar fra rettssaken.

Stenvaag lover Aftenposten å svare på spørsmål på e-post samme kveld. Men i stedet for å svare på dem, sender han en e-post hvor han på nytt lover å komme med kommentarer.

Men disse kommer ikke før denne artikkelen blir publisert.

Hevder at andre sto bak

I retten hevdet han at det ikke er han som står bak svindelforsøkene. Han skyldte da på at noen i hans nærstående familie hadde misbrukt hans identitet. Dette hevdet han også i anken til lagmannsretten. Den førte ikke frem.

Stenvaag hevder videre at Konservativt på Nesodden ikke har drevet valgkamp, og at det er liten aktivitet i lokallaget.

Men Stenvaag er ikke den eneste straffedømte straffedømteÅ være straffedømt vil si å ha fått fengselsstraff, samfunnsstraff eller bøter. som stiller til valg i årets kommunevalg.