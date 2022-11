Komiker beklager at han ble for passiv. Denne effekten kan forklare hvorfor.

Flere personer, deriblant Magnus Devold, fikk med seg situasjonen da Antonsen skal ha kommet med rasistiske uttalelser til Sumaya Jirde Ali på en bar i Oslo. Hvorfor grep de ikke inn?

Tirsdag la Jirde Ali ut et innlegg på Facebook der hun forteller i detalj om det som skal ha skjedd for tre uker siden.

16. nov. 2022 10:02 Sist oppdatert 12 minutter siden

Komiker Magnus Devold var sammen med Antonsen på Bar Boca. Han skriver onsdag morgen på sin Instagram at han ble «helt paff» og reagerte med vantro da han hørte Antonsen si «du er for mørkhudet til å være her» til Sumaya Jirde Ali.

Etter hendelsen sendte han følgende melding til Ali:

«Ville bare beklage at jeg ble sittende altfor passiv lørdag og at jeg ikke sa fra tydeligere og grep inn mer (...).»

Men hva er det som gjør at folk ikke griper inn når de ser noe de mener ikke er greit?

Også tre fremmede menn på nabobordet skal ha fått med seg oppførselen.

«Er dere ikke enige i at hun er for mørkhudet til å være her?» skal Antonsen ha spurt de tre mens han pekte Ali.

«Som om han foretok en undersøkelse rundt bordet», beskriver hun i en Facebook-post om hendelsen. I etterkant skal en av mennene på nabobordet også ha gitt uttrykk for at han synes oppførselen ikke var grei, men at han ikke ville blande seg inn.

Komiker Magnus Devold.

Kjent psykologisk teori

Det kan skyldes en av verdens mest kjente teorier innen sosialpsykologien:

Tilskuereffekten.

Teorien sier at ansvaret for å hjelpe blir pulverisert når det er flere til stede. Tilskuerne tenker kanskje «hvorfor meg» og frykter å bli midtpunktet i en hendelse der de kanskje ender opp med å gjøre feil. Og ettersom ingen andre hjelper til, tenker de kanskje at det ikke er nødvendig, eller for sent.

– Man føler seg kanskje ikke kallet spesielt til å gjøre noe med det, fordi mange andre også kunne gjort noe, forklarer Karl Halvor Teigen.

Han er professor emeritus ved psykologisk institutt på Universitetet i Oslo.

– Ved å gripe inn setter du deg i en utsatt situasjon som kan være ubehagelig. Hvis situasjonen er ubehagelig for den det gjelder, er det ubehagelig for en selv å gripe inn også. Man ser kanskje at det er flere som heller ikke gjør noe, så man følger flertallet.

Psykologiprofessor Karl Halvor Teigen mener terskelen for bargjestene til å gripe inn kan ha vært høyere fordi de vegret seg for å lage «dårlig stemning» på et utested der folk skal ha det hyggelig.

Frykt for å ødelegge stemningen?

Han peker også på en rekke andre årsaker til at tilskuerne kan ha vegret seg for å gripe inn.

For det første: Var det klart at det var en situasjon som krevde inngripen?

– Kanskje noen tenkte at dette er noe som går over av seg selv? Mange situasjoner er av det slaget. Man trenger ikke storme til, for folk klarer kanskje å ordne opp selv, sier han.

Folk kan også vegre seg for å ødelegge en situasjon der det er meningen at folk skal ha det rolig og avslappet.

– Den som bryter inn, bryter også normer for hva som skal foregå på et utested, sier Teigen.

Venninne grep inn til slutt

Han sier tilskuerne også kan ha betraktet Antonsen som en autoritet, som det er vanskelig å opponere mot.

– Det tar også gjerne litt tid før man skjønner alvoret i en situasjon, sier han.

Ali beskriver at situasjonen til slutt endte med at en venninne av Antonsen som kom til utestedet, holdt ham unna så hun kunne passere på vei ut. Det betydde mye.

«Hun gjentar flere ganger at det ikke er greit å oppføre seg på den måten. Jeg blir gråtkvalt nå mens jeg skriver, for jeg husker hvor mye det der og da betydde for meg at noen andre enn min venninne støttet meg», skriver Ali videre.

Etter at anmeldelsen ble kjent tirsdag, er det kommet mange sterke reaksjoner. Flere reagerer også på at ingen av gjestene på baren så ut til å gripe inn.

Ali har i etterkant anmeldt hendelsen. Saken er ferdig etterforsket og ligger til påtalevurdering.

Aftenposten har forsøkt å komme i kontakt med Devold og Antonsens venninne, som grep inn i situasjonen. Foreløpig har de ikke svart på våre henvendelser.

Aftenposten har vært i kontakt med Antonsen som sier det er en trist og ubehagelig sak.

– Men siden det foreligger en politianmeldelse så vil det være uryddig av meg å kommentere noe rundt dette akkurat nå, skriver Antonsen i en SMS til Aftenposten.

Han har senere i et Facebook-innlegg beklaget overfor Sumaya Jirde Ali.