Anklager Tolletaten for å bryte språkloven og krever endring

Men i ett tilfelle mener Tolletaten at de ikke bryter loven. Du må bare endre én ting på mobilen din.

Import- og valutakalkulatoren tilbys på Tolletatens hjemmeside. Ingen av disse tjenestene finnes på nynorsk. Vis mer

Loven er enkel: «Alle statsorgan skal gjøre skjema og andre selvbetjeningstjenester tilgjengelig på bokmål og nynorsk samtidig».

Men det er ikke alle som følger Språkloven § 14.

I midten av juni sendte Hordaland Mållag en klage til Tolletaten:

«Tolletaten under Finansdepartementet bryt lov om språk (språklova) med å tilby ein importkalkulator og ein valutakalkulator som berre er på bokmål».

Mållaget mener også at Kvoteappen ikke følger norsk språklov. For å få kvoteappen på nynorsk, må en stille inn telefonen sin på nynorsk, ettersom tilbudet ikke finnes direkte i appen.

I Tolletatens «Kvoteapp» kan du sjekke om du er innafor kvota. Appen tilbys i dag kun på bokmål med mindre du stiller inn telefonen din på nynorsk. Vis mer

Jobber for å innfri loven

Tolletaten har i et brev til det lokale mållaget svart på klagen, og sier de jobber med å skaffe et tilbud for å få import- og valutakalkulatoren på begge målformer.

Monica Nyhagebråten, avdelingsdirektør i Tolletaten, sier til Aftenposten at de er i dialog med leverandøren om å få endret på kalkulatorene. De venter nå på et tilbud og et forslag til en løsning, og hun sier de vil iverksette det så fort som mulig.

– Det er viktig for oss å oppfylle språkloven så godt som mulig. Her må vi bare innfri.

Monica Nybråten Avdelingsdirektør i Tolletaten

Hun forteller at tolletaten tar klagen på alvor, og at det er viktig for dem som offentlig etat å tilstrebe norsk lov så godt som mulig. Hun beklager også at de ikke har tatt tak tidligere.

– Vi må bare legge oss flate og rette opp i feilen, innrømmer hun.

Tolletaten mener derimot at kvoteappen ikke strider mot norsk språklov, og vil foreløpig ikke gjøre noe med saken.

Dette fordi brukeren har mulighet til å velge mellom de to målformene, slik loven krever.

I tillegg til å ha engelsk hjemmeside, tilbyr de også informasjon på russisk, polsk, spansk, fransk og tysk.

Fornøyd med svaret

Leder i Hordaland Mållag, Ane Landøy, forteller at de er fornøyd med svaret det har fått fra Tolletaten, og venter på at de skal tilstrebe ønsket.

– Vi setter pris på at Tolletaten tar det til seg. Det er strålende, sier en fornøyd mållagsleder.

Hun mener det er bra at en offentlig etat som Tolletaten velger å gjøre noe med saken, og sier flere offentlige institusjoner ikke tenker på nynorsk.

Når det kommer til Kvoteappen, påpeker hun at det ikke er alle som har mulighet til å stille inn telefonen sin på nynorsk, og at det er fint for de som kan velge, men synd for dem som ikke kan velge.

Vil ha bot for brudd

I fjor førte Språkrådet tilsyn med 31 virksomheter i Norge. Ingen av dem tilfredsstilte det lovpålagte kravet om å veksle mellom bokmål og nynorsk, skrev Khrono i april.

Den nye spårkloven tredte i kraft 1. januar 2022.

Flere offentlige organ, er pålagt å bruke minst 25 prosent nynorsk.

Da Khrono omtalte de 31 tilsynene, åpnet Språkrådet for at straffetiltak må vurderes. Da ble det blant annet pekt på dagbøter.