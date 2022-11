Kong Harald om Durek Verrett: – Vi er enige om å være uenige, for å si det sånn

Kong Harald sier han er lei for at prinsesse Märtha Louise ikke lenger skal representere kongehuset offisielt.

8. nov. 2022 13:44 Sist oppdatert 9 minutter siden

Saken oppdateres

Tidligere tirsdag ble det kjent at prinsesse Märtha Louise frasier seg sine offisielle oppgaver. Kongeparet møter pressen i kjølvannet av denne nyheten.

Hun frasier seg sine beskytterskap og vil bidra til å gjøre skillet mellom næringsvirksomhet og kongefamilien tydeligere.

Det er kun NTB og NRK har som har tilgang til pressemøtet. Aftenposten vil gjengi innhold fra disse.

– Jeg er lei meg for at prinsessen ikke lenger skal representere kongehuset, sier Kong Harald.

– Men sånn er det, sier han videre i intervjuet.

Kongen sa videre at han tror Kongehuset nå har kommet frem til en løsning som de håper og tror vil gi større avstand mellom prinsessens aktivitet og kongehuset.

– Vi tror dette vil skape en større avstand. Vi er glade for det. Og vi har vært gjennom en prosess i ganske lang tid, flere måneder faktisk, som skyldes at vi er travle mennesker. Men vi har kommet frem til et omforent forslag som vi alle er fornøyde med og håper er bra, sier Kongen og legger til:

– Så er det dessuten hyggelig å se at Märtha og Durek har det bra sammen. Det ser man jo godt.

Kongen forteller at han er blitt kjent med Durek og beskriver ham som «en flott fyr som det er morsomt å være sammen med».

– Vi ler masse, også i denne vanskelige tiden. Jeg tror både vi og han har fått større forståelse for denne situasjonen. Vi er enige om å være uenige, for å si det sånn. Vi er ikke enige om alt, men kan leve med våre forskjeller, sier Kong Harald.

Dronning Sonje beskriver det som en fin prosess der familien er kommet nærmere hverandre på en ny måte.

– Det er to kulturer som møtes. Jeg opplever at Durek forstår mer av hva monarkiet og kongehuset står for i et land. Han sier at han har lært mye. Vi har hatt hyggelige stunder og diskutert grundig, sier Dronning Sonja.

Beslutningen er tatt i gjensidig forståelse, understreker kongeparet.