«Skaper åpenhet om og løfter frem et ansikt på en svært alvorlig hjernesykdom»

Aftenposten-duoen bak dokumentarfilmen «Kunsten å dø» og A-magasinartiklene om Nils Arne Morka fikk prisen «Årets hjernehelsejournalist».

ALS-syke Nils Arne Morka fortalte åpent om sin kamp for å overleve sykdommen så lenge som mulig.

3. nov. 2022 11:35 Sist oppdatert nå nettopp

Hjernerådet deler årlig ut prisen «Årets Hjernehelsejournalist». I år skjedde utdelingen på Hjernehelsekonferansen i Oslo Kongressenter torsdag formiddag.

Prisvinnerne ble Aftenposten-journalistene Torgeir Strandberg og Robert Veiåker Johansen. I vår publiserte de avisens første store dokumentarfilmsatsing, filmen «Kunsten å dø» om ALS-syke Nils Arne Morka. Den ble lansert en fullsatt Vika kino med hovedpersonen til stede.

Strandberg og Veiåker Johansen har også laget to større artikler i A-magasinet om Morka, én i januar 2021 og én i forbindelse med filmlanseringen.

Disse artiklene var også en årsak til at journalistene mottok Hjernerådets pris. Hjernerådet er en paraplyorganisasjon for brukerorganisasjoner og fagmiljø som jobber med hjernen og hjernesykdom. I juryens begrunnelse heter det:

«I 2022 tildeles prisen til Torgeir Strandberg og Robert Veiåker Johansen for deres arbeid med dokumentaren «Kunsten å dø» og tilhørende artikler i Aftenposten og A-magasinet. Her gir Strandberg og Veiåker Johansen oss gripende innblikk i livet til Nils Arne Morka, og hvordan han og familien håndterer den dødelige hjernesykdommen ALS. Dokumentaren skildrer en usminket kamp for å leve lengst mulig med sykdommen, og hvordan både Nils Arne med venner og familie takler sorgen og tiden de har igjen.»

Torgeir Strandberg (t.v) og Robert Veiåker Johansen mottok prisen torsdag.

«Viktig kunnskap»

«Strandberg og Veiåker Johansen skaper med deres journalistiske arbeid både åpenhet om og løfter frem et ansikt på en svært alvorlig hjernesykdom. I følgeartikler til filmen spres det også viktig kunnskap om sykdommen, og det frivillige arbeidet som gjøres på feltet vies tydelig plass. Samtidig belyses utfordringer knyttet til ALS-forskning og manglende behandling. Dokumentaren «Kunsten å dø» og tilhørende artikler har hatt vidtspennende nedslagsfelt og blitt sett og lest av svært mange.»

Nils Arne Morka er fortsatt aktiv i sin kamp for å få enda mer fokus på ALS-sykdommen, spesielt på sin instagram-konto @morka84.