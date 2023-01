Wagner-kommandant rømte til Norge. Dette er beskyldningene som får «Putins kokk» til å se rødt.

En russisk soldat har flyktet til Norge. Bakgrunnen hans fra den krigsforbryter-anklagede Wagner-gruppen gjør at han nå er svært interessant for mange etterretningstjenester.

Andrej Medvedev skal ha jobbet for Jevgenij Prigozjin i Ukraina. Det gikk ikke som han hadde forventet. Nå har han rømt til Norge.

16.01.2023 17:02 Oppdatert 16.01.2023 17:37

The Guardian, Le Monde, Financial Times og en rekke skandinaviske nyhetsmedier. Telefonen til forsvarer Brynjulf Risnes har gått varm mandag morgen. Grunnen er at han representerer russeren Andrej Medvedev (26).

Mannen som skal ha hoppet av fra den beryktede russiske Wagner-gruppen, som anklages for krigsforbrytelser i Ukraina.

