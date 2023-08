Dramatisk melding fra forskere: Klimakampen er dømt til å mislykkes

Kampen for å redde natur og klima står i stampe. Årsaken? Politikerne og resten av samfunnet tenker helt feil, mener forskere.

Hva er verdien av skog i tillegg til tømmer? Naturen har en egenverdi og for brukerne av skogen har den en stor personlig verdi. I dag er det nesten bare den økonomiske verdien som avgjør om skogen skal hugges eller ikke. Vis mer

Kortversjonen En nylig studie utført av forskere fra nesten 50 land, konkluderer med at politikere og samfunnet fortsatt prioriterer økonomiske hensyn over klima- og naturhensyn.

Dette hindrer tiltak for å redde natur og klima, ifølge professor Arild Vatn ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), en av studiens norske medforfattere.

I desember i fjor ble verdens land enige om å verne 30 prosent av all natur på land og til havs. I 2015 lovet de samme landene å stanse global oppvarming på 1,5 grader. Men utslippene av klimagasser øker. Og hver dag ødelegges urørt natur – også i Norge.

Skyldes det at de som bestemmer, ikke bryr seg eller at de ikke klarer å snu utviklingen?

Natur taper nesten alltid

Den viktigste årsaken er at politikerne tenker feil. Det viser en studie gjort av forskere fra nesten 50 land. Funnene er nå publisert i en artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Nature.

Forskerne skriver at natur og klima nesten alltid taper. Økonomiske hensyn vinner nesten alltid.

– De aller fleste beslutninger om natur, naturmangfold og klima tas i markedet, hvor økonomiske hensyn styrer det meste, forklarer Arild Vatn.

Han er professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og er en av tre norske medforfattere.

Vindparker fører til store naturinngrep og er ved siden av vei- og hyttebygging den største forbruker av urørt natur i Norge i dag. Vis mer

Skog verdsettes som penger

For eksempel fastsettes verdien av en skog i trærnes tømmerverdi. Tømmeret kan omsettes og bli til varer.

Da er det sjelden at andre verdier enn penger blir med i beslutningene om hva skogen skal brukes til, ifølge forskerne.

Men denne verdisettingen er for snever, heter det i artikkelen.

Hvilke andre verdier snakker han da om?

Det kan dreie seg om artenes rettigheter og livsbetingelser.

Men det kan også handle om det forskerne har valgt å kalle relasjonelle naturverdier.

Hva betyr det?

Det kan være folks relasjon til et spesielt sted i naturen eller en spesiell naturtype. Altså ikke en verdi som går ut på å høste verdier, men at det å være i naturen har en verdi i seg selv.

Til sist er det snakk om å bevare naturens evne til å levere gode livsbetingelser på lang sikt.

Heller ikke dette hensynet fanges opp i markedet.

Professor Arild Vatn.

Arild Vatn sier at disse «mykere verdiene» betraktes som begrensninger på markedsverdien. Og at folk bare har måttet akseptere at verdier som er viktige for dem, ikke er viktig.

– I dag er det slik at disse andre verdiene i beste fall kommer inn som en korreksjon. Og de taper svært ofte når prioriteringer gjøres, sier Vatn.

– Denne undervurderingen av naturens verdier er en viktig årsak til den naturkrisen vi nå opplever, sier han.

Må lytte til folk og dyr

Studien viser at politikerne må vurdere andre verdier enn de økonomiske dersom de ambisiøse målene om å bremse naturkrisen og klimakrisen skal nås.

– Det er økonomien og markedet som styrer. Men det er politikerne som tillater at det er slik. Det vil være krevende for politikerne å gjøre noe med det fordi markedskreftene er så sterke. Men det er likevel mulig, mener han.

Vatn sier folkelig deltagelse i beslutningsprosessene blir helt avgjørende. Han mener det må lages systemer hvor folk får sagt fra om sine verdier vedrørende natur. Så må disse veie like tungt som de økonomiske verdiene.

Folkelig deltagelse er viktig før beslutninger fattes – og ikke etterpå, som vindparkene på Fosen var et godt eksempel på. Vis mer

Men det kreves store endringer for å få til dette.

Nature-artikkelen viser at når folk blir engasjert og tatt med, er det mulig å redde naturen og bremse klimaendringene. Et viktig råd er derfor at befolkningen må mobiliseres.

Vatn sier at det er gjort flere forsøk for å få til dette rundt i verden. Blant annet ble den franske befolkningen trukket inn da ny klimapolitikk skulle utformes. Deltagerne så nødvendigheten av omfattende endringer. Det kom flere titalls forslag og ideer som byråkrater og politikere ikke hadde tenkt på.

Veto til naturen?

I Nature-artikkelen kommer forskerne med en slags oppskrift:

Folk må gis mulighet til å uttrykke de andre verdiene. Så må politikken endres. Dette er mulig å få til en del innenfor eksisterende strukturer. En tredje etappe vil være å diskutere og gjøre mer dyptgripende endringer. Det kan være å gi natur formelle rettigheter og involvere folk mer direkte i politiske vedtak. Folkepaneler er et eksempel som blir dratt frem. Fjerde etappe er å avklare hvilke verdier som bør gjøre utviklingen bærekraftig. Da må man tilrettelegge for deltagende prosesser i samfunnet. Dette kan i neste omgang føre til ytterligere endringer i hvordan beslutninger i politikk og næringsliv skal fattes.

På spørsmål om det er mulig å nå de ambisiøse målene for klima og natur uten å tenke nytt, svarer professor Arild Vatn:

– Nei, det er ikke mulig. Jeg håper klimatrusselen blir en tilstrekkelig vekker, slik at vi på lang sikt også kan klare å gjøre nødvendige endringer i hvordan vi fatter vedtak slik at vi kan redde naturen, sier han.