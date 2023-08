Et badekar med vann pr. kvadratmeter: Så mye regn er 150 millimeter

Dersom de heftigste prognosene slår til, kan deler av Østlandet få 150 liter regn pr. kvadratmeter i løpet av to døgn.

Uværet har passert gjennom Sverige på vei mot Norge. Her kjører biler gjennom Arlöv ved Malmö mandag morgen. Vis mer

For første gang siden januar 2022 har Meteorologisk institutt sendt ut et ekstremværvarsel. Det har fått navnet Hans.

Meteorologene har varslet det de omtaler som en nærmest unik hendelse: Et voldsomt lavtrykk med regn som kommer fra øst og treffer Østlandet. Vanligvis kommer slike lavtrykk fra vest.

Fra søndag kveld til tirsdag kveld kan det falle opp mot 150 millimeter nedbør på de mest utsatte stedene.

Men hvor mye er dette, egentlig?

Dersom vi ser for oss et område på 1 X 1 meter, så vil en slik nedbørsmengde innebære at det faller 150 liter regn her. Det tilsvarer vannmengden i et lite badekar.

Vi kan illustrere dette med et kart over en liten del av Oslo sentrum, i dette tilfellet rett foran Stortinget. Vi begynner med én kvadratmeter.

Dersom vi utvider området til ti kvadratmeter, vil 150 millimeter regn gi 1500 liter vann.

Det tilsvarer vannmengden i et utendørs jacuzzi med plass til 6–7 personer.

Dersom vi øker arealet til 100 kvadratmeter, vil 150 millimeter regn gi 15.000 liter vann.

Det tilsvarer volumet i en tankbil.

Med andre ord: Det er enorme mengder vann som skal dreneres bort ved så store nedbørsmengder. Et område på størrelse med en fotballbane vil motta over én million liter vann.

For ordens skyld: Nedbørsrekorden for ett døgn i Norge er på 229,6 millimeter og ble satt i Matre i Hordaland 26. november 1940.