Bane Nor: 400 nestenulykker på planoverganger så langt i år

Så langt i år har det skjedd omtrent 400 nestenulykker på planoverganger i Norge. Flertallet som krysser togene ulovlig er fotgjengere.

I 2022 var det 800 nestensammenstøt på norske planoverganger. Bane Nor skriver i en pressemelding at 2023 legger an til å bli et enda verre år.

30.06.2023 12:06

– Vi får meldinger om alt fra hundeeiere på tur som gir fingeren til lokfører til stressede småbarnsforeldre som trekker med deg barnevogner under bommene.

Det sier Pål Buset, prosjektleder og ansvarlig for Bane Nors holdningsskapende arbeid.

I 2022 var det 800 nestensammenstøt på norske planoverganger. Bane Nor skriver i en pressemelding at 2023 legger an til å bli et enda verre år.

Buset forteller at risikoen for sammenstøt mellom både myke og harde trafikanter og tog øker i sommerhalvåret.

Flest nestenulykker på Hovedbanen

I Norge er det 1634 planoverganger som ligger på strekninger med vanlig togtrafikk. Ifølge Bane Nor er 384 av disse utstyrt med veisikringsanlegg, mens 1.286 er uten veisikring.

I løpet av de ti siste årene har antall hendelser med ulovlig ferdsel blitt registrert. Buset opplyser at i år har det vært en økning på to tredjedeler med myke trafikanter, som har passert togene ulovlig.

Buset forteller at Nordby planovergang på Hovedbanen har flest hendelser pr. år. Nå skal Bane Nor erstatte denne planovergangen med undergang.

Ifølge Bane Nor er dette planovergangene med flest hendelser på landsbasis over de ti siste årene:

Nordby planovergang, Hovedbanen (Viken)

Larvik planovergang, Vestfoldbanen (Vestfold og Telemark)

Tønsberg planovergang, Vestfoldbanen (Vestfold og Telemark)

Røros stasjon, Rørosbanen (Trøndelag)

Dal planovergang, Hovedbanen (Viken)

Alnabru godsterminal, Hovedbanen (Oslo)

Tynset planovergang, Rørosbanen (Innlandet)

Kvål planovergang, Dovrebanen (Trøndelag)

Mjøndalen planovergang, Sørlandsbanen (Viken)

Rundkjøring Arna G, Bergensbanen (Vestland)

– I denne statistikken gjemmer det seg faktiske ulykker. I samme periode har det vært en til to dødsfall, som resultat av sammenstøt pr. år, sier han.

Samtidig påpeker han at det har vært nedgang i faktiske ulykker. I løpet av de ti siste årene har det vært 64 sammenstøt mellom tog og kjøretøy.

Bilde fra en planovergang vest i Oslo. Bildet er ikke fra en ulykkessituasjon.

Kommer med klar oppfordring

De planovergangene som blir mest brukt av myke trafikanter, er de som er sikret med bommer, lyd og lys. Disse overgangene er ufarlige å krysse. Steder der det er utfart til skog og mark, strand eller vann har ikke planovergangene slike sikringer.

Buset oppfordrer til å se og lytte etter toget, dersom du skal krysse en usikret overgang. Det er både ulovlig og farlig å krysse en planovergang når bommene ligger og lyset er rødt.

Et tog kan veie opp til 700 tonn, og kan ikke svinge unna dersom noe eller noen står i veien. Selv om et toget bråbremser, kan det bruke over en kilometer på å stoppe helt opp.

Dersom uhellet er ute og bilen du befinner deg i er fanget mellom bommene, forklarer Buset at du skal kjøre ned bommen.

– Det står også skrevet på innsiden av bomarmen. «Ved fare, kjør ned bommen». Er det kø, eller andre hindringer, må du få deg selv og eventuelle andre i bilen ut av bilen. Det er bedre å redde livet enn bilen, sier han.