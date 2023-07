Ikea fikk ja til kjøpesenter på «Norges beste matjord». Nå vurderer regjeringen å si nei.

Er vern av matjord en «nasjonal interesse»? I så fall kan regjeringen stoppe Vestby kommunes Ikea-planer.

Grønt og gult eller blått og gult? Om kommunestyret får det som de vil, skal Ikea få bygge kjøpesenter på dette jordet i Vestby. Men nå ligger saken på departementets bord. Vis mer

Kontrasten mellom by og land er tydelig på utkanten av et jorde i Vestby.

På den ene siden vaier kornaksen i brisen. Snur man på hælen, ser man i store blokkbokstaver Vestby storsenter.

Om noen år kan det være noe stort, mørkeblått og gult som vil møte bilistene og togpassasjerene som passerer Vestby. I midten av juni sa kommunestyret ja til møbelgiganten Ikea. De får bygge et nytt kjøpesenter.

Det faller ikke i god jord hos alle.

Tomten Ikea skal bygge på, er nemlig et 70 dekar dekarTilsvarer 1000 kvadratmeter. Også kalt "mål". stort jorde som i dag produserer korn. Ifølge Vestby Landbrukslag kan jordet produsere 70.000 brød i året.

Nå har krangelen om matjord eller møbler nådd rikspolitikken.

På Stortinget har Rasmus Hansson (MDG) stilt spørsmål om saken:

«Vil statsråden akseptere at Ikea skal bygge et 13.000 kvadratmeter stort varehus i en kornåker i Vestby?»

– Sammen med landbruks- og matministeren vil jeg vurdere hva som kan gjøres i saken ut fra bestemmelsene i plan- og bygningsloven, svarte kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) fredag i forrige uke.

Men hva betyr egentlig det?

Jurist: – Departementet har siste ord

Akkurat det har Aftenposten spurt ministeren om. Vi har også gjentatte ganger spurt departementet om regjeringen vurderer å gripe inn i Ikea-saken.

Dette har ingen i departementet villet svare konkret på.

Men i plan- og bygningsloven er det i praksis én paragraf som står til statsrådens disposisjon. Den gir hjemmel til å oppheve planer i kommunene, som strider med «nasjonale interesser».

Jurist Nicolai Winge har lest statsrådens svar, og er ikke i tvil om hva det betyr. Statsråden vurderer å gripe inn.

Er matjord en nasjonal interesse? Det må kommunalministeren og landbruksministeren ta stilling til om de skal gripe inn, mener jurist Nicolai Winge Vis mer

– Det er ikke noe absolutt kommunalt selvstyre innen plan- og bygningsloven. Departementet har alltid siste ord, forklarer Winge. Han er ekspert på plan- og bygningsloven.

Han mener senterparti-statsråden også har full anledning til å stanse planen, dersom han mener matjorden har større nasjonal interesse enn Ikeas planer.

Når vi spør departementet om det er dette de nå vurderer, får vi et kryptisk svar tilbake.

– Vi har ikke ytterligere kommentarer enn det som står i svaret til Stortinget, skriver pressevakt Jenny Kanestrøm Trøite.

Ikea har investert milliardbeløp i Vestby. Administrerende direktør i Ikea Norge, Carl Aaby, reagerer på statsrådens svar, dersom dette betyr at prosjektet kan stoppes.

– Denne avgjørelsen ligger til syvende og sist hos politikerne, men dersom regjeringen ønsker å tilrettelegge for at næringslivet skal være med å bidra til vekst, er forutsigbare rammevilkår helt essensielt.

Det blir krevende og uforutsigbart dersom politikerne plutselig endrer premissene de selv har satt, mener han.

Jordplanen som kan stanse Ikea

Bare fire dager før kommunestyret i Vestby ga tommel opp til Ikea, vedtok Stortinget en egen plan for jordvern i Norge. Denne planen kan nå stikke kjepper i hjulene for kommunen.

Planen tillater bare at 2000 dekar dyrkbar jord blir omregulert pr. år. Og allerede i mars fikk kommunene signaler fra regjeringen om å revurdere alle byggeplaner på dyrkbar jord. Også der utbyggingspresset er størst.

– Det er typisk at den jorden det er aller størst iver etter å bygge ned, er den beste matjorden. Alle er i grunn enige om at det må man slutte med, sier stortingspolitiker Rasmus Hansson (MDG).

Han viser blant annet til at totalberedskapskommisjonen har påpekt behovet for økt matsikkerhet. Hansson håper kommunalministeren vil sette ned foten.

Stortingspolitiker Rasmus Hansson (MDG) mener Ikea-etableringen i Vestby går på tvers av nasjonal politikk. Han ber regjeringen gripe inn. Vis mer

– Det er jo ikke sånn at kommuner ikke blir styrt. Da blir spørsmålet hvorfor matjorden skal være unntaket hvor regjeringen ikke skal styre?

Også Ola Elvestuen (V) krever at regjeringen stopper Ikea-planene. I sitt spørsmål til statsråden skriver han at Ikea-etableringen vil være et «åpenbart» brudd på regionale planer og nasjonale strategier.

Fakta Ikea-konflikten i et nøtteskall Ikea-saken har en lang og knotete historie i Vestby. Den inneholder diverse snuoperasjoner, både fra Ikea og kommunen. Saken teller nå 12 år. Kjernen i konflikten har vedvart: Skal matjorden vernes eller skal man satse på utvikling av et tettsted i vekst? På den ene siden er det snakk om 300 arbeidsplasser, økt verdiskaping og ønskelig sentrumsutvikling. Motstanderne peker på jordvern og matsikkerhet. Vis mer

«Norges beste matjord»

– Det er udiskutabelt at her kan det produseres mat. Dette er blant Norges beste matjord, sier lokal bonde Helge Randem. Han er også aktiv i Bondelaget i Vestby og styremedlem i fylkeslaget.

Ifølge Nibio NibioNorsk institutt for bioøkonomi (Nibio). er mange av jordene i Vestby og Follo svært produktive, både i gode og typisk dårlige år. Den har god jordstruktur, dyp rotutvikling og holder godt på vann.

Ikeas nye varehus skal være mindre enn man er vandt til: 13.000 kvadratmeter. Til sammenligning er varehuset på Slependen på 35.000 kvadratmeter. Foto: Rstudio

– Jorden kan flyttes

Sammen med Høyre og Fremskrittspartiet stemte Arbeiderpartiet for etableringen. De resterende åtte partiene stemte mot.

– Ikea er en drager i forbindelse med den utviklingen kommunen er i. Det er en styrke for hele sentrumsutviklingen og for kommunen, sier ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap).

Han viser til de 300 arbeidsplassene Ikea antas å ta med seg til kommunen.

Ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap) mener effektene av Ikea-etableringen i Vestby veier tyngre enn jordvernmålene, når jorden er mulig å flytte til et nytt sted. Vis mer

Ordføreren mener man kan få i pose og sekk. Matjorden kan nemlig flyttes.

På oppdrag fra Ikea utarbeidet Nibio en rapport om jordflyttingsprosessen i 2019.

Nibio konkluderer med at jorden kan flyttes. Risikoen er lav, og de forventer at man kan få opp mot samme produksjonsnivå etter kun ett år, opplyser seniorforsker Trond Haraldsen.

Og regningen skal Ikea ta. Ikea-direktør Aaby opplyser at de vil bruke «titalls millioner» for å gjennomføre jordflyttingen på en forsvarlig måte.

Helge Randem, Trygve Olsen og Rasmus Hansson håper Ikea-etableringen på jordet bak broen, blir stoppet. Vis mer

Sp-statsråd har tre måneder på seg

Men planene om jordflytting er ikke nok for Ikea-motstanderne.

– Jordflytting er ikke noen løsning på jordvernproblemet i Norge. Vi kan kanskje gjøre det noen ytterst få steder til veldig høy kostnad. Men så er det tilbake til spørsmålet om vi skal bygge ned matjord eller ikke, sier Hansson.

Om regjeringen skal nå målene i jordvernstrategien, må de gripe inn, mener han.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har sagt han vil vurdere Ikea-saken med landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp). Vis mer

– Hvis vi skal nå jordvernmålet, må kommunene føre en strengere jordvernpolitikk og unngå utbygging på dyrket mark, som ikke er nødvendig ut fra sterke samfunnshensyn, skriver statsråd Gjelsvik i sitt skriftlige svar til Hansson.

MDG i Vestby håper også på handling fra departementet.

– Her skal man bygge på et jorde som har dyrket mat i 2000 år, for et varehus som kanskje skal stå i 50, sier gruppeleder Trygve Olsen.

Departementet har tre måneder på å gripe inn etter bestemmelsen i plan- og bygningsloven.