Politiet og Tolletaten har gjort det største kokainbeslaget noensinne i Norge

800 kilo kokain er beslaglagt sentralt i Oslo. Det opplyste politiet og Tolletaten torsdag.

– Beslaget er det største som er gjort i Norge noensinne. Det sa Grete Metlid i Oslo-politiet på en pressekonferanse torsdag.

30.03.2023 18:54 Oppdatert 30.03.2023 20:10

Ifølge politiet er det mer enn dobbelt så stort som totalbeslaget av kokain de siste fem årene til sammen.

Det er også to til tre ganger større enn Tolletaten noen gang har tatt tidligere.

Ingen er pågrepet i saken.

Beslaget er gjort sentralt i Oslo tidligere denne uken. Politiet vil ikke si noe mer om tid og sted.

Saken startet da tysk politi og tollere fant kokain i et parti frukt i Brandenburg. De skjønte at et lignende parti hadde blitt sendt til Norge, og tipset nordover. Tollvesenet fulgte opp og fant et parti på flere hundre fruktkasser som var blitt losset, skriver NTB.

En kilde i norsk politi opplyser til Aftenposten torsdag at det nevnte beslaget i Tyskland skal ha vært på over 1000 kilo kokain.

Torsdag kveld opplyser NTB at nøyaktig vekt var 1200 kilo kokain funnet i banankasser i Potsdam. De kom med en båt fra Sør-Amerika.

Bildene under er fra beslaget i Brandenburg. Totalt 60 personer fra tyske myndigheter deltok i aksjonen.

Like over 100 kilo i fjor

Torsdag var det områdeleder i Tolletaten, Tim Gurrik, og leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid, som informerte om det norske beslaget.

– Vi etterforsker saken med stor styrke. Det er alvorlig kriminalitet, og vi har alltid et mål om å gå for bakmenn, sa Metlid.

En hypotese er at dette ikke var ment for det norske markedet, fortsatte hun.

– Noe kan ha kommet på avveie, eller gått galt.

Det er derfor vi er opptatt av å gå ut med informasjonen, sa Metlid.

– For å være i forkant før noen prøver å finne og lokalisere dette stoffet. Budskapet vårt til aktørene er at stoffet nå er beslaglagt av politiet, sier hun.

Rapporter som er lagt frem i norske rettssaker fra Kripos, tilsier at partiet kan ha en gateverdi på rundt 800 millioner kroner.

Økende trend

Kokain er det nest mest brukte narkotiske stoffet i Europa, etter cannabis (hasj og marihuana), ifølge Kripos.

I fjor ble det tatt totalt beslag i 117 kilo kokain fordelt på 1.501 beslag her til lands, ifølge en rapport fra politiet. I 2021 ble det beslaglagt 160 kilo.

De siste årene har det vært en beslagsnedgang for de fleste stofftyper. Kokainbeslag har derimot hatt en økende trend gjennom flere år, og utgjør en stadig større andel av narkotikasakene.

I Europa tas det jevnlig beslag på denne størrelsen. I 2021 ble det beslaglagt 23 tonn kokain i Tyskland og Belgia, det største i Europa noensinne.