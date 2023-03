Samler inn penger til parkering for pasientene

Foreldre til barn med spiseforstyrrelser kan få p-gebyrer på flere tusen kroner. Ansatte fortviler.

Emily Bakken og Kristin Roset fortviler over parkeringssituasjonen på Dagenhet for spiseforstyrrelser. Her sjekker de hvor mye penger som er samlet inn.

25.03.2023 13:29 Oppdatert 25.03.2023 14:02

Bygningen ligger landlig til i skogkanten på Sogn. Der inne får barn og ungdom med alvorlige spiseforstyrrelser sårt tiltrengt hjelp. På Dagenheten for spiseforstyrrelser får foreldre og barn behandling sammen på dagtid. Tre familier er inne fem dager i uken i fire uker.

Pasientene kan av helsemessige årsaker ikke reise kollektivt. Løsningen blir dermed ofte å kjøre bil. Og her oppstår problemet.

Fra oppstart i juni 2021 til oktober i fjor var det gratis å parkere på den romslige p-plassen. Så ble det innført p-gebyr.

– Det kan koste en familie opp til 7900 kroner å parker de fire ukene de er her, sier psykolog Emily Bakken. Hun er en av de ansatte ved Dagenheten. Enheten er en del av OUS.

Sammen med samtlige kolleger har hun gått til et svært uvanlig skritt. De har opprettet en innsamlingsaksjon. Målet er å samle inn 30.000 kroner. Pengene skal i sin helhet gå til å betale parkeringen for foreldrene.

Det er god plass til parkering utenfor institusjonen. Men kun tre plasser er nå merket av som p-plasser. De må familiene betale full pris for.

Sårbare familier i krise

Andre av OUS behandlingstilbud i nabolaget er definert som «døgnbehandling». De tilbyr gratis parkering til foreldre. Men siden dagenheten driver poliklinisk, faller de ikke inn under ordningen.

– Det vil si at familier må ut med mye penger for å være hos oss. Det er ikke slik det skal være, sier terapeut Kristin Holland.

For mange av familiene er privatbil eneste løsning. Mange har andre barn hjemme og må ha fleksibilitet. Flere av foreldrene er skilt, og for at begge skal kunne være til stede, må de bruke to biler. I så fall må de ut med 7900 kroner for fire ukers behandling.

– Det er sikkert noen som har råd til det. Men dette er sårbare familier i krise. Vi ønsker ikke at de skal måtte ta økonomi i betraktning for at barnet deres skal få behandling, sier Bakken.

Ifølge henne har flere av familiene gitt uttrykk for at de synes det er hårreisende at systemet er som det er.

Her, i et hjørne av gårdsplassen, ligger de tre oppmerkede p-plassene.

Vil ta regningen på dugnad

De ansatte har lenge prøvd å løfte problemstillingen oppover i systemet. Blant annet har de sendt en rekke avviks-meldinger. Men ifølge Bakken har de så langt ikke fått noe svar. Og de aner ikke om det kan komme en løsning.

Til slutt tok de altså saken i egne hender og startet en innsamlingsaksjon på en kronerullingstjeneste. Den ble lansert fredag – og hadde lørdag ettermiddag nådd 5850 kroner.

– Vi ble så lei at vi måtte gjøre noe. Fra mandag ber vi foreldrene parkere uten å betale. Så får vi ta stilling til om vi betaler gebyret eller bare tar bøtene, sier Bakken.

– Hva tror dere sykehusledelsen tenker om dette?

– De vil vel mene at det er spesielt at noe slikt skjer. Men de bør være godt informert, så det bør ikke komme som en overraskelse, sier Bakken.

Aftenposten har kontaktet Oslo Universitetssykehus om saken. Sykehuset svarer via sin medievakt lørdag at de ikke har anledning til å kommentere saken i helgen.