Norge trodde på fred i Europa. Kuttet 1000 milliarder i forsvarsutgifter.

Norske politikere trodde på langvarig fred i Europa. Et fredelig og demokratisk Russland utgjorde ikke lenger noen trussel. Tiden var inne for å kutte forsvarsutgiftene.

Tusenvis av mennesker krabbet opp på muren ved Brandenburger Tor i Vest-Berlin etter at østtyske myndigheter 9. november 1989 åpnet for fri utreise.

Jernteppet som senket seg og delte Europa i to etter andre verdenskrig, forduftet som dugg for solen. Berlinmurens fall i 1989 og Sovjetunionens sammenbrudd i 1991 ga håp om et tryggere og fredeligere Europa.

Norske politikere kastet seg på bølgen av optimisme og begynte å innkassere det som er kalt en «fredsdividende». Altså gevinsten eller utbyttet ved å kunne kutte forsvarsutgifter i takt med et roligere trusselbilde. Og det gjorde de til gagns.