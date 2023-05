Skolen har opplevd to ulykker på kort tid: – Så trist og leit som det kan være.

En russebil kjørte av veien ved Flekkefjord mandag morgen. Fem er fraktet til sykehus.

Nødetatene jobbet mandag morgen på stedet etter at en russebil kjørte av veien. Russebilen havnet delvis under vann.

01.05.2023 20:07

Politiet fikk melding om ulykken klokken 06.00 mandag. En russebil hadde kjørt av veien, rast ned en skrent og sto med hjulene delvis ute i vannet.

Nødetater og tre helikoptre ble sendt til skadestedet på E39 i Flekkefjord. Fem personer ble fraktet til sykehus. Tre personer var alvorlig skadet, mens to var lettere skadet.

Helsetilstanden ble senere betegnet som uavklart.

Operasjonsleder i Agder politidistrikt, Knut Odde, sier at dette kan endre seg raskt.

– Helsetilstand er fryktelig vanskelig å uttale seg om.

Like etter ulykken ble det først sagt at alle fem var russ ved Flekkefjord videregående skole. Også her ble opplysningene korrigert.

Ifølge rektor Tor-Inge Rake var bare én av de involverte russ på skolen i år. Én går i 2. klasse på skolen, én var russ i fjor, mens to gikk på yrkesfag i fjor og er ute i lære.

– Dette er så trist og leit som det kan være, sier rektor. – Nå vet vi ikke utfallet ennå, men dette er kjempetrist både for medelever og foresatte på skolen.

Tidligere rammet

Det er ikke lenge siden samme skole opplevde en annen tragisk ulykke. 13. mars i år mistet to elever ved Flekkefjord videregående skole livet i en utforkjøring på Moi i Rogaland.

– For elevene som var nære venner med de to som omkom den gang, kommer inntrykkene nå tilbake.

Rake sier at de må ta hensyn til de elevene som er rammet nå, men også ha et øye med dem som ble frarøvet to av kameratene sine tidligere i år.

Politibiler, ambulanser og et redningshelikopter på ulykkesstedet mandag.

Både psykososialt kriseteam i Flekkefjord og Kvinesdal kommuner er kalt inn for å støtte og hjelpe de berørte. Flekkefjord videregående skole holder åpent for elever og foresatte mandag kveld. Der vil politiet komme med siste nytt i saken klokken 20.00.

Uklart hva som har skjedd

Foreløpig er det uavklart hva som forårsaket ulykken. Politiet opplyser i en e-post at de jobber med taktisk og teknisk etterforskning.

– Ulykkesbilen er sikret, skriver Johan Martin Kile, politiadvokat i Agder politidistrikt i en e-post til Aftenposten. Den vil bli undersøkt av politiets kriminalteknikere og Statens vegvesens ulykkesgruppe i løpet av de nærmeste dagene.

Arbeid med vitneavhør pågår og vil fortsette i tiden fremover.

Av hensyn til etterforskningen kan ikke Kile gå inn på hva vitner har forklart.