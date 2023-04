Mann i 20-årene siktet etter Lørenskog-drapet. Løslatt søndag ettermiddag.

En mann i 20-årene er siktet for drap eller medvirkning til drap i forbindelse med fredagens drap i Lørenskog. Men søndag ettermiddag ble han løslatt.

En mann i 20-årene ble funnet drept på denne parkeringsplassen ved Løkenåsen skole i Lørenskog.

30.04.2023 14:53 Oppdatert 30.04.2023 19:37

Den siktede møtte lørdag opp hos politiet i den tro at han skulle forklare seg som vitne. Etter et avhør søndag ble det kjent at han var blitt siktet for drap medvirkning til drap. En drapssiktelse mannen i 20-årene stilte seg uforstående til.

– Vilkårene er til stede for å sikte ham, sa politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye i Øst politidistrikt til Aftenposten ved 15.15-tiden søndag.

Så, bare 45 minutter senere, ble den drapssiktede mannen løslatt.

Politiet har ikke gitt noen forklaring. Forsvareren, advokat Jon Aril Aasen, sier søndag kveld til Aftenposten at han venter på en avklaring fra påtalemyndigheten om hva som skjer med siktelsen mot klienten hans. Om den blir opprettholdt eller frafalt.

– Hva kan være forklaringen på denne utviklingen i saken?

– Enten at de mener det ikke lenger er grunnlag for å sikte ham eller at de mener at det ikke er grunnlag for en fengsling, altså at det ikke er noen bevisforspillelsesfare, sier Aasen.

– Jeg heller mot at det kan være det første, men vi får se hva politiet sier.

Siktede sier han er uskyldig

Siktede er tidligere dømt for oppbevaring av narkotika og for å ha hatt med seg en gasspistol på åpen gate i Oslo, skriver VG. Da ble han dømt til samfunnsstraff.

Den siktede mannen sier ifølge forsvareren at han er uskyldig.

Politiet meldte tidligere søndag at de kunne bekrefte at en person i forbindelse med avhør, er siktet for medvirkning til drap.

– Vedkommende har vært i avhør i dag og er siktet for medvirkning til drap, opplyste politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye i Øst politidistrikt ifølge en melding som ble lagt ut på politiets nettsider.

Politiet opplyste samtidig at de fortsetter å etterforske saken med full styrke.

Det er ikke kommet noen oppdatering på politiets nettsider etter at den siktede mannen ble løslatt.

Fakta Drapssaker i Norge i 2023 Januar: 12. januar: En eldre mann og en eldre kvinne, et ektepar, blir funnet døde i en bolig i Molde sentrum. Obduksjonsrapporten tilsier at både mannen og kvinnen døde av skuddskader, og at det var mannen som drepte ektefellen før han tok sitt eget liv. Den avdøde mannen blir siktet for drap. Februar: 9. februar: Tre personer blir funnet døde i en bolig på Singsaker i Trondheim. Alle de tre er i familie, og en av dem er siktet for å ha drept de to andre før han tok sitt eget liv. Den siktede er en mann i 70-årene. De to andre avdøde er Pimpaporn Arnesen (52) og Patrick Arnstad (20). Arnstad var sønnen til den siktede og den døde kvinnen. April: 6. april: En kvinne i 30-årene blir funnet død i en leilighet sentralt i Lørenskog. En mann i 30-årene, som hadde en relasjon til kvinnen, er siktet for drap. Han nekter straffskyld.

9. april: Sigve Bremset (21) blir kjørt ned i sentrum av Steinkjer og dør. En mann i slutten av 20-årene er siktet for forsettlig drap, samt drapsforsøk på to andre personer. Han nekter straffskyld. Mannens tilregnelighet på gjerningstidspunktet skal vurderes.

17. april: En kvinne blir funnet død i en leilighet på Byåsen i Trondheim. En mann i 20-årene er siktet for drap eller medvirkning til drap. Han erkjenner ikke straffskyld. I samme sak er en mann i 40-årene siktet for uriktig forklaring.

28. april: En mann i 20-årene blir funnet livløs på Løkenåsen skole i Lørenskog. Et døgn senere blir en mann i 20-årene siktet for medvirkning til drap. Han nekter straffskyld og sier han ikke hadde noe med drapet å gjøre. I tillegg er det startet etterforskning av to drap på norske statsborgere i utlandet: 19. februar: En 75 år gammel norsk statsborger blir skutt og drept i den øst-pakistanske byen Gujrat. Ifølge politiet ble en ung mann funnet død et par kilometer unna åstedet. Han er mistenkt for å ha drept 75-åringen og deretter tatt sitt eget liv. Det lokale politiet i landsbyen Goteriala, hvor offeret ble funnet, tror drapet er knyttet til hatkriminalitet. Mannen tilhørte minoriteten ahmadiyya, en trosretning innenfor islam som opplever diskriminering i flere land.

15. mars: Svensk politi finner liket av en norsk kvinne i 60-årene i en fryser på et avsidesliggende sted ved Årjäng i Värmland. I tråd med siktelsen har den siktede mannen i 50-årene erkjent likskjending, men nekter for at han har drept kvinnen. Han har opplyst at han la liket i fryseren i 2018, men har ikke sagt noe om hvor lenge kvinnen hadde vært død i forkant. Vis mer

Politiet i arbeid ved åstedet i Lørenskog fredag kveld.

Funnet død på parkeringsplass ved skole

Det var fredag klokken 20 at politiet fikk melding om at en mann i 20-årene var funnet livløs på parkeringsplassen ved Løkenåsen skole i Lørenskog.

Politiet betegnet det etter hvert som et drap.

Den avdøde var bosatt på Østlandet et sted. Mannen er sendt til obduksjon, og en foreløpig rapport er ventet neste uke.

– Familien er i stor sorg og sjokk, sier bistandsadvokat Monica Melgård til VG.

Lørdag kveld var det flere som samlet seg for å legge ned blomster til minne om den avdøde mannen i 20-årene der han ble funnet død.