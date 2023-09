Sterke reaksjoner etter ny aksjesak om Solbergs ektefelle: – En røre av unnvikende forklaringer

Høyre-lederen sa ektefellen hadde skjult aksjetransaksjoner ved å sørge for at aksjeportefølgen fremsto tilsynelatende lik hvert år. Aksjonærregisteret viser derimot store forskjeller gjennnom Solbergs statsministerperiode, ifølge NRK.

Publisert: 28.09.2023 19:46

Kortversjonen Erna Solberg har tidligere sagt at aksjeporteføljen til ektemannen Sindre Finnes var omtrent lik gjennom hennes periode som statsminister, men aksjonærregisteret viser betydelige endringer i perioden.

Finnes eide aksjer i selskaper Solbergs regjering jobbet med, noe som gjør henne potensielt inhabil. Hun innrømmer mulig feilhåndtering.

I lys av flere habilitetsskandaler ønsker stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) en full gjennomgang av regelverket for økonomiske interesser. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

Erna Solberg har tidligere sagt at aksjeporteføljen til ektemannen Sindre Finnes var omtrent lik hvert år, når det offentlig tilgjengelig aksjonærregisteret blir oppdatert.

Ifølge Solberg var dette noe mannen gjorde for å skjule omfanget av aksjehandlene sine.

Men aksjonærregisteret viser at aksjeporteføljen til Finnes endret seg betydelig i perioden Solberg var statsminister, melder NRK torsdag ettermiddag.

– Det er innenfor det jeg sa. Jeg sa aldri det var helt likt, jeg sa det var samme bedriftene som vi allerede fulgte med spørsmål om vi kan komme i en inhabilitetssituasjon inhabilitetssituasjonInhabilitet betyr at en person ikke kan behandle en sak på grunn av sin tilknytning til saken eller personer som vil kunne bli berørt av sakens utfall. Den inhabile kan verken treffe avgjørelse i saken, medvirke ved utredningen eller medvirke ved vurderingen av den. Kilde: SNL, sier Solberg til NRK.

Store endringer fra 2013–2021

Aksjonærregisteret viser en oversikt over nordmenns aksjeeiendeler ved utgangen av hvert år.

Ektemannen til Erna Solberg, Sindre Finnes, handlet mer enn 3600 aksjer i perioden Solberg var statsminister.

Helt fra avsløringene kom frem, har Solberg gitt uttrykk for at aksjeporteføljen i dette registeret så lik ut fra år til år. Dette skal ha vært fordi Finnes drev med såkalt daytrading, hvor man kjøper og selger aksjer med kort tidshorisont.

Slik aksjehandel fanges dermed ikke opp av aksjonærregisteret.

Klassekampen spurte for fem dager siden Erna Solberg om hun hadde skjedde aksjonærregisteret hvert år. Hun svarte da at hun «ikke visste» om hun hadde gjort dette.

I 2017 sa Finnes at han skulle sette aksjene i fond, ifølge VG. Det gjorde han aldri.

Tjente millionbeløp

Finnes eide blant annet aksjer i det delvis statseide selskapet Hydro. Samtidig jobbet ektefellens regjering med saker som berørte Hydro, noe som kan ha gjort Solberg inhabil i disse sakene.

Erna Solberg sier til Klassekampen at de kanskje ikke har gjort «en god nok jobb», rundt dette.

Finnes skal ha tjent 1,8 millioner kroner på aksjehandel i perioden Solberg var statsminister. Ekteparet har felles økonomi.

Tirsdag forrige uke publiserte Høyre en tidslinje over Sindre Finnes’ aksjehandler fra 2013 til 2021. Nøyaktige beløp og tidspunkter for Finnes’ aksjehandler er utelatt fra oversikten.

MDG: En røre av unnvikende forklaringer

MDG er blant de som reagerer på at det nok en gang kommer frem nye opplysninger om saken.

– Det er skuffende at Solberg lar folk og demokratiet gå gjennom denne seigpiningen av nye avsløringer. Hun prioriterer sin egen kamp foran behovet for tillit til demokratiet, sier nestleder i MDG Ingrid Liland.

Nestleder i MDG, Ingrid Liland, sier at MDG vil foreslå endringer i regelverket. Vis mer

Liland mener Solberg bør legge alle kortene på bordet.

– Dette begynner å bli en røre av unnvikende forklaringer som blir motbevist dagen derpå.

– Mer og mer tyder på at Erna har sovet i timen i sine år som statsminister. Ingen forventer at hun skal ha full oversikt over mannen aksjeportefølje, men den mangelen på årvåkenhet hun her utviser skaper stor tvil om hennes dømmekraft. Det er i alle fall vanskelig for folk å ha tillit til henne nå, sier Liland.

Vil gå gjennom regelverket: - Alvorlig situasjon

Etter flere politisk aksje- og habilitetsskandaler gjennom de siste månedene, varsler stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) nå at han ønsker en full gjennomgang av regelverket for økonomiske interesser.

– Alle kan se hvilken alvorlig situasjon vi er inne i. Tillit kan ikke bare være et ord vi bruker i festtaler, sier stortingspresidenten til NTB.