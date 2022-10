Gassanlegg på Aukra måtte evakueres etter trussel: – Ingen holdepunkter for at trusselen var reell, sier politiet

Politiet rykket ut til Shells gassanlegg på Aukra. Situasjonen ble avklart etter kort tid.

Politiet og Heimevernet rykket ut da det ble ringt inn bombetrussel mot gassanlegget Ormen Lange på Aukra.

13. okt. 2022 09:36 Sist oppdatert nå nettopp

Like over kl. 09 torsdag morgen rykket politiet ut til en uavklart situasjon på Nyhamna landanlegg på Aukra. Det skrev Møre og Romsdal politidistrikt på Twitter arrow-outward-link .

Det hele viste seg å være en bombetrussel som kom på telefon. Trusselen ble meldt til politiet klokken 8.41.

– Politiet iverksatte nødvendige tiltak og har nå avklart situasjonen. Det er ikke holdepunkter for at trusselen var reell og vi er tilbake i en normalsituasjon. Gjerningspersonen er kjent av politiet for lignende forhold og saken blir etterforsket videre, skriver politiet i en pressemelding torsdag formiddag.

Kl. 09.50 skrev politiet at situasjonen var avklart.

Evakuerte

Ordfører Odd Jørgen Nilssen opplyste tidligere torsdag Aftenposten om at det var iverksatt full evakuering fra anlegget. Kommunen satte krisestab, opplyste han kl. 09.42.

Politiet har nå fått kontroll på innringeren. Det sier beredskapskoordinator Geir Gönczs i Aukra til Romsdals Budstikke arrow-outward-link .

Gassco opplyser til Reuters at anlegget er i normal drift igjen.

De evakuerte er nå tilbake på jobb. Det sier direktør Jan Soppeland for kommunikasjon og myndighetskontakt i Shell til NTB.

Gass til England

Heimevernet har vakthold på stedet. Politiet satte opp veisperring ca. 200 meter fra hovedbygningen. Det skriver Romsdals Budstikke arrow-outward-link .

Det er Gassco som opererer den 1200 kilometer lange rørledningen Langeled fra Aukra til England. Gassen kommer fra Ormen Lange-feltet 140 kilometer nordvest for Kristiansund.

Landanlegget som tar imot gass fra Ormen Lange. Bildet er fra 2016.

Økt sikkerhet

Det var tidligere i oktober at Heimevernet ble tilkalt for å øke sikkerheten ved olje- og gassanlegg i Norge. Bakteppet er antatt sabotasjer på gassrørledningen Nord Stream i Østersjøen.

En rekke tiltak er innført for å passe på anleggene til land og sjøs. Blant annet har Norge takket ja til bistand fra Storbritannia, Frankrike og Tyskland.