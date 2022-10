Norge Viggo Kristiansen Familien om frifinnelsen: – Dette er en tragedie, så vi har ikke tenkt å feire selv om dette gikk vår vei En 22 år lang kamp om renvaskelse er over for Viggo Kristiansen og familien i Egstien. Svein Kristiansen var en glad og lettet mann etter fredagens pressekonferanse. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Espen Sand 24 minutter siden KRISTIANSAND: – Endelig! Det føles fantastisk at det gikk vår vei, sier Svein Kristiansen, far til Viggo Kristiansen. Halvannet år etter at saken ble gjenåpnet kom beskjeden fra riksadvokaten fredag formiddag. Viggo Kristiansen er frikjent for ugjerningene den 19. mai 2000, da Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen ble voldtatt og drept.

– Gledestårer

Familien Kristiansen har i alle år kjempet for sønnens uskyld, og har opplevd mer motbør enn de aller fleste. Under pressekonferansen var de samlet hjemme i Egstien.

Fædrelandsvennen snakket med Svein Kristiansen noen minutter etter at de hadde fått beskjeden de har ventet så lenge på.

– Turid (kona og mor til Viggo Kristiansen) sier tårene renner. Det er gledestårer. Hun har hatt det spesielt tøft, etter at hun i retten ble beskrevet som lite troverdig, sier Kristiansen.

Tror tvilen ble fjernet

Riksadvokaten var tydelig om at det ikke finnes bevis mot Viggo Kristiansen, og kom med en offentlig beklagelse overfor familien.

– Det lille jeg så av pressekonferansen var jeg veldig fornøyd med. Vi har hele tiden trodd på den sannheten, og den aller viktigste beskjeden fikk vi da kommisjonen gjenåpnet saken, sier Svein Kristiansen.

– Tror du riksadvokaten, ikke bare har frikjent din sønn, men også fjernet tvilen i saken?

– Det spørsmålet spurte også Turid meg om for to minutter siden. Jeg kan ikke se det på en annen måte enn at denne saken nå må ta slutt for våres del, sier han.

Ingen feiring

Viggo Kristiansen har så langt ikke ønsket å kommentere frikjennelsen. Faren Svein sier han ikke ønsker å si hvordan sønnen reagerte da riksadvokaten kom med sin beslutning.

– Hvordan skal dere bruke dagen?

– Dette er først og fremst en tragedie, så vi har ikke tenkt å feire dette selv om det gikk vår vei. Vi er selvsagt veldig glade, men vi prøver å bruke dagen på vanlig måte, sier Svein Kristiansen.

– Ingen penger i verden

Fædrelandsvennen har tidligere intervjuet Viggo Kristiansen om hvordan ser på en eventuell frikjennelse. Han svarte da:

– Ingen penger i verden kan gjøre opp for 21 år i fengsel og den smerte denne saken har påført meg og min familie. Jeg er evig takknemlig for at familien har vært villig til å til å stille opp for meg slik de har gjort i alle år, sa Kristiansen til Fædrelandsvennen i august.