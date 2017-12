Aktor krever 21 års forvaring: Det var et overlagt drap

Polaken (56) skal ha uttalt til fengselsbetjentene at han ikke ønsker å slippe ut av fengsel i live. Det kan han langt på vei lykkes med.

For i dag nedla statsadvokat Mari Gjersøe påtalemyndighetens påstand om forvaring i 21 år, med en minstetid på 14 år.

Under aktoratets prosedyre i Ringerike tingrett i dag, torsdag, satt tiltalte like rolig og uanfektet som har har gjort under hele rettsaken som har pågått siden fredag.

– Overlagt drap

– Det kan ikke være noe tvil om at tiltalte skal dømmes for drap og at han har handlet forsettlig. Da han kom til Oslo kretsfengsel begynte han å jakte på pedofile. Påtalemyndigheten er av den oppfatning at vi står overfor et overlagt drap, sa Gjersøe.

Privat

Her er historien om Christian Alexander Borge

Gjersøe sier at den tiltalte polakken planla drapet i to-tre uker. Mannen soner allerede en dom på 17 og et halvt år etter etter et tidligere drap der han drepte en kollega med et pistolskudd mot bakhodet.

Selv om reglene er sånn at den fengselsdommen tiltalte soner i dag bortfaller ved en ny forvaringsdom, vil perioden uansett bli såpass lang at polakken minst vil være 70 år når han eventuelt kan slippe ut etter minstetiden.

Tiltalte har knapt ytret et ord, kun svart ja og nei på spørsmål fra dommeren om han erkjenner straffskyld og om han ønsket å forklare seg for retten.

Merket datoen i kalenderen

Men i motsetning til forrige gang han drepte, har han denne gangen latt seg avhøre av politiet og deltatt på rekonstruksjonen av likvideringen der han angrep sitt offer bakfra med en smørkniv og stakk Borge i nakken. Borge døde raskt.

– Tiltalte ble glad da han ble overbevist om at fornærmede var pedofil. Han merket av datoen for drapet i kalenderen. Natt til drapsdagen slipte han en smørkniv i fire timer, sa Gjersøe.

– Støttes av bevisene

Hun snakket om måten tiltalte hadde forberedt seg, ved å øve på handlingen, følge nøye med på Borges vaner, lese bøker om anatomi og ved å skifte til fengselsklær før drapshandlingen, slik at han ikke skulle søle til sine egne klær.

– Tiltaltes forklaringer støttes av samtlige bevis, slo statsadvokaten fast.

Ville drepe to til

Polakken har forklart at han hadde tenkt å drepe to til, som han mente var pedofile, men rakk det ikke. I stedet begynte han å sparke sitt offer etter at Borge hadde segnet om med avkuttet halspulsåre og ryggmarg.

Obduksjonen viste at det neppe ville vært mulig å redde livet for Borge, selv om det hadde vært profesjonelt personell på stedet.

– Paranoid, usosial narsissist

Mens han sparket skal han etter sin egen forklaring ha sagt følgende til sitt drapsoffer:

– Når du kommer til helvete, kan du si at det var jeg som sendte deg.

Rettens sakkyndige, psykiatrispesialist Ane Bente Målbakken og nevropsykolog Anne Lill Ørbeck har gitt en uttalelse til retten der de konkluderer med at polakken har trekk som angir paranoid, sosial og narsissistisk personlighetsforstyrrelse.

Men han er eller var ikke psykotisk, han er ikke utviklingshemmet og han er tilregnelig. De sakkyndige konkluderte med at tiltaltes personlighet er veldig uvanlig og at det kan være stor risiko for nye, grove voldshandlinger i gitte situasjoner.