Mann pågrepet i væpnet aksjon i Spikersuppa

Politiet i Oslo fikk inn melding klokken 23.32, og hadde gjerningsmannen pågrepet i underkant av 10 minutter senere. De meldte om hendelsen på Twitter.

– Vi fikk melding om at en ung mann viste frem pistol og skal ha spurt folk om han skulle skyte, så vi sendte ut et antall bevæpnede patruljer. Vi fikk øye på mistenkte rimelig kjapt, og han ble pågrepet i Karl Johans gate, ved Spikersuppa, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand til NTB.

Politiet måtte true mannen med våpen under pågripelsen. Først etter at de hadde kontroll på mistenkte ble det klart at det var en softgun.

– Generelt er det veldig vanskelig å se forskjell på en softgun og ekte pistoler. Det er alvorlig at folk går rundt med noe som ser ut som et ekte våpen på åpen gate. Og i dette tilfelle ble det i tillegg truet i den form at han spurte folk rundt om han skulle skyte. Han vil bli anmeldt for ulovlig besittelse av skytevåpen i offentlig rom, sier Hekkelstrand.