I et intervju med DN tirsdag går statsministeren til kraftig angrep på Hareides venstresving i norsk politikk.

Hun sier hun har sett seg lei på Knut Arild Hareides beskrivelse av hvor varme og solidariske venstresiden er, som en motsetning til det Høyre, Frp og Venstre er.

– Når Knut Arild inviterer til en diskusjon om anstendig og ikke anstendig, som han hele tiden snakker om, bidrar han til polarisering av debatten, en sånn moralsk konkurranse. Den er det ganske mange på vår side av politikken som reagerer på. Jeg mener at det norske samfunnet er blitt varmere på disse årene for utsatte grupper, fordi vi har et pragmatisk forhold til løsninger, sier Solberg.

– Skalter og valter med velgernes tillit

Solberg mener KrFs snuoperasjon kan svekke tilliten til det politiske systemet.

– Mange vil kunne oppleve det som mangel på demokrati. Vi må passe på at vi ikke skalter og valter med velgernes tillit til at systemet er velgerstyrt, ikke elitestyrt, sier Solberg.

Hun er redd for at «politikken kan ende opp med å bare bli sett på som posisjonering og spill». Statsministeren sier det ikke er noen vei tilbake for KrF hvis de velger Ap.

– På kort sikt er det ikke det. Men vår dør står åpen. Problemet er at Hareide har gitt fra seg alle kortene slik han spiller nå. For det blir vanskelig å komme tilbake til oss etter å ha forhandlet med Ap og Sp, særlig når den historien Knut Arild forteller nå er at det dreier seg om et verdivalg, sier Solberg.

– Solberg tar feil

Knut Arild Hareide sier i en kommentar at Solberg tar feil.

– Velgerne valgte i fjor et flertall på Stortinget som ikke ønsket Frp i regjering. Dermed er det ikke et flertall bak Solberg-regjeringen. At Solberg har valgt Frp fremfor KrF beklager jeg, men jeg respekterer hennes valg. Jeg forstår at Solberg ikke ønsker en ny sentrumsbasert regjering. Jeg tror en regjering bestående av KrF, Sp og Ap vil være enda bedre for distriktene, familiene, landbruket, kampen mot fattigdom og de kristne verdiene.

– Jeg registrerer at dette kommer fra den samme Erna Solberg som har sagt at hun vil respektere KrFs interne debatt om veivalg og ikke blande seg inn i den, legger Hareide til.