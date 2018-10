Hareide advarer mot å gi «Listhaug-fløyen» mer makt

– Sylvi Listhaug er god på å bekrefte og gi mange eksempler på at min analyse er riktig. Men det er ikke Sylvi Listhaug som gjør at jeg gir dette rådet, det er fordi jeg mener det er naturlig for et sentrumsparti å se på et samarbeid med dem som er nærmest sentrum, sier Hareide til NRK.

Både i Politisk kvarter i NRK og i sin bok forsvarer Listhaug at hun la ut et bilde av al-Shabaab-militsen ledsaget av teksten: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

– Jeg synes det sier noe om hvordan en høyrepopulist opptrer. Dette bygger opp under et ordskifte som jeg reagerer på. I min tale 28. september var jeg inne på hvordan vi skal bygge tillit. Jeg opplever at Sylvi Listhaug gjør det motsatte, både i boka hun kommer med, og i Politisk kvarter. Hun bygger ned tilliten, sier Hareide.

I programmet hevdet Frp-nestlederen at Arbeiderpartiet bevisst bruker terrorangrepet 22. juli for å slippe å ta tøffe debatter, og at de setter meningsmotstandere i «en bås sammen med Norges verste massemorder».

– Listhaug kjører en bevisst politikk der hun bygger opp fiendebilder. Det fiendebildet hun bygger opp av Arbeiderpartiet, det hører ikke hjemme. Det er feil, sier Hareide.