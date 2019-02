Det melder Bane NOR på Twitter søndag morgen.

– Inntil feilen er rettet opp i vil det være stengt for togtrafikk fra stasjonen, forteller pressevakt for Bane NOR, Hilde Marie Braaten.

Det er en jordfeil på stasjonen som fører til signalproblemer på Skøyen stasjon. Feilen oppsto litt før klokken åtte, og reparatører er sendt til stedet.

Rundt klokken 10 meldte Bane NOR at jordfeilen ble funnet i en motor på en sporveksel ved Skøyen stasjon.

Bane NOR er i gang med feilretting på stedet, men det er foreløpig ukjent hvor stor feilen er, og hvor lang tid det vil ta å rette opp i den, skriver de på Twitter.

Signalfeilen rammer også halvparten av Flytogets avganger og ankomster.

Busspendel Oslo S - Lysaker

NSB jobber med å sette opp en buss-pendel mellom Oslo S/ Nationaltheatret og Lysaker.

– Når Skøyen stasjon blir stengt påvirker dette 80 prosent av all togtrafikk i Norge. Sammen med Brakerøya ved Drammen har Skøyen stasjon vært en gjenganger når det gjelder feil ved signalanlegget, sier pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB.

Senest i romjulen var Skøyen rammet av signalproblemer.

Normalt er søndag morgen en rolig periode, men trafikken tar seg normalt opp ved 12–13-tiden.