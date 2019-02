(Bergens Tidende): Chataya døde etter å ha blitt knivstukket flere ganger i overkroppen på Circle K-stasjonen på Danmarks plass fredag kveld.

Bergen tingrett har bestemt at 21-åringen som er siktet for drapet, skal varetektsfengsles i fire uker med brev og besøksforbud.

- I og med at vi har samtykket til varetektsfengsling, så er ikke dette overraskende, sier mannens forsvarer, advokat Jørgen Riple, til Dagbladet.

21-åringen hadde en nær relasjon til drapsofferet. Han fremsto rolig og samtykket til fengsling i fire uker, skriver Bergens Tidende.

Rettsmøtet gikk for lukkede dører av hensyn til etterforskningen.

– Tankene går til begge familiene

– Han har ikke tatt stilling til straffskyld, sa forsvarer Jørgen Riple til Bergens Tidende etter rettsmøtet.

– Hvordan har han det?

– Det er en stor påkjenning å være innblandet i en episode der en person er død. Tankene hans går til begge familiene.

– Erkjenner han å ha stukket?

– Jeg kan ikke svare på det.

Marita Aarekol / Bergens Tidende

Ifølge Riple har hans klient kuttskade etter hendelsen i Solheimsviken. Han vil ikke si hvordan skaden har oppstått.

Riple sier det ikke var tilfeldig at avdøde, siktede og de andre som er pågrepet, møttes på bensinstasjonen.

– Det har vært en konflikt, og det var ikke tilfeldig at de møttes ved bensinstasjonen.

Bevæpnet politi

Mens fengslingsmøtene pågikk, sto væpnede vakter utenfor og inne i Bergen tingrett. Folk som skulle inn i retten, måtte gjennom en sikkerhetssluse.

«Med bakgrunn i politiets risikovurderinger vil politiet være bevæpnet for å sikre at fengslingsmøtene avvikles på en trygg og god måte», skrev politiet i en pressemelding før fengslingsmøtet fant sted.

Marita Aarekol / Bergens Tidende

Totalt ble tolv personer pågrepet etter at 28-åringen døde. Ni personer ble løslatt fra politiets arrest mandag, mens drapssiktede og to andre møtte i Bergen tingrett

To av dem har bodd i Oslo, én bor der fortsatt. Siktelsen for de to andre vil bli skjerpet fra grov kroppskrenkelse til medvirkning til grov kroppsskade, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

Ny siktet i slekt med avdøde

Marius Wesenberg forsvarer en 31 år gammel mann fra Oslo som var i Bergen på besøk da drapet skjedde.

– Min klient var ikke delaktig i slagsmålet. Han kom til og forsøkte å hjelpe fornærmede, så ble han pågrepet av politiet, sier Wesenberg.

Marita Aarekol / Bergens Tidende

– Det er en relasjon mellom min klient og avdøde uten at jeg kan opplyse hvilken relasjon, sier Wesenberg.

BT er kjent med at de er i slekt. 31-åringen kjente både siktede og avdøde.

– Svært tungt

Det var Wesenberg som fortalte at Said Bassam Chataya hadde mistet livet.

– Han tok det svært tungt.

Oslo-advokat Bjørn Aksel Henriksen, som forsvarer en 22 år gammel mann i saken, skal i fengslingsmøte.

Klienten hans bodde før i Oslo, men nå har adresse i Bergen. I helgen var Henriksen overbevist om at klienten ville bli løslatt.

– Jeg fikk signaler om det, men nå har politiet tydeligvis gjort en annen vurdering, sier han.

Henriksen forteller BT at han er med på fengslingsmøtet via videolink fra retten i Oslo.

– Kjenner du til om siktelsen mot ham er endret?

– Jeg vet ikke. Jeg har ikke fått noen dokumenter ennå, selv om jeg har purret flere ganger.

Rune Sævig / Bergens Tidende

Uendrede siktelser mot løslatte

Siktelsen mot de ni som løslates, er uendret. Syv av dem er siktet for grov kroppskrenkelse, to for falsk forklaring.

Lørdag kveld og natt til søndag ble to nye menn pågrepet i saken, siktet for falsk forklaring. De skal ikke ha vært på åstedet, og pågripelsene av dem skal ha skjedd et annet sted.

Begge har fått oppnevnt advokat Carl-Christian Grythe Hoff som forsvarer.

Hoff har ikke papirene foran seg da han snakker med BT i 13-tiden mandag, men sier begge klientene skal være i 20-årene og av utenlandsk opphav.

Forsvareren kjenner ikke noen av de to fra tidligere oppdrag.

– Pr. nå vet jeg positivt kun at den ene har fått gå, men den andre skal også løslates, sier Hoff.

Advokaten kjenner ikke til at det er noen endringer i siktelsene mot de to.