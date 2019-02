– Vi er den tydeligste motstanderen til regjeringens borgerlige politikk og setter norske interesser foran Brussel, i motsetning til hva Støre og Ap-ledelsen gjør, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til TV 2.

SV gjør det også sterkt på den samme målingen og får 8,8 prosent. Framgangen skjer på bekostning av Arbeiderpartiet som går tilbake med 1,4 prosentpoeng til 25,5 prosent og Senterpartiet som får en tilbakegang på 1,6 prosentpoeng og ender med en oppslutning for januar på 10,4 prosent.

Den samme målingen er også et lyspunkt for KrF som får 4,1 prosent av velgerne og dermed er over sperregrensen. Samtidig straffes Venstre. De mister 1,1 prosentpoeng og støttes av 2,5 prosent av velgerne. Det er ganske stabilt for Høyre med en oppslutning på 23,6 prosent etter en liten tilbakegang på 0,56 prosentpoeng. Det samme gjelder Fremskrittspartiet som får en oppslutning på 11,7 prosentpoeng etter en svak tilbakegang på 0,3 prosentpoeng.

Kantar har intervjuet 986 personer til målingen. Feilmarginen er på mellom 1,4 og 2,8 prosentpoeng.