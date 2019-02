Uvær stenger fortsatt flere fjelloverganger i sør

Riksvei 7 over Hardangervidda, fylkesvei 50 Hol-Aurland og fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal er alle fortsatt stengt på grunn av uvær onsdag.

På fylkesvei 50 Hol-Aurland ble det onsdag formiddag åpnet for kolonnekjøring etter at veien hadde vært stengt siden tirsdag. Det er også kolonnekjøring over riksvei 52 over Hemsedalsfjellet.

Riksvei 15 over Strynefjellet og riksvei 13 over Vikafjellet er stengt på grunn av rasfare, melder Statens vegvesen. Det vil bli gjort en ny vurdering av rasfaren onsdag ettermiddag.

Også fylkesvei 705 Stuggudal – Brekken og fylkesvei 92/381 Matre – Bjordalen er stengt på grunn av uværet.

Fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet er foreløpig åpen, men kan bli stengt på kort varsel på grunn av sterk vind og snøfokk. Også europavei 134 over Haukelifjell er åpen.