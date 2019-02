17-åringen ble underlagt brev- og besøkskontroll i den uken han sitter varetektsfengslet, opplyser politiadvokat Ingvild Myrold ved Oslo-politiets seksjon for alvorlige voldssaker.

– Den siktede 17-åringen ønsker ikke å ta stilling til siktelsen og har heller ikke ønsket å avgi forklaring for politiet i avhør, sier hun.

– Han nekter straffskyld etter siktelsen. For øvrig ønsker jeg ikke å kommentere saken nå, sier 17-åringens forsvarer, advokat Jan Erik Teigum, til Aftenposten.

Gutten skal snart møte i retten tiltalt for flere grove knivran, noe som TV2 var først med å fortelle om.

Politiet undersøker om det er en sammenheng mellom tiltalen og tirsdagens knivstikking, skriver TV2.no.

Er én av seks tiltalte

17-åringen er i ranssaken tiltalt sammen med fem andre unge menn. Straffesaken mot de seks skal etter planen starte i Oslo tingrett 25. februar.

Det er satt av 20 dager tilsaken, der 17-åringen må svare for ett tilfelle av ran og to tilfeller av grovt ran. Tiltalen mot de seks omfatter tilsammen tre ran og fire grove ran.

Hans forsvarer, advokat Teigum, ønsker ikke å kommentere denne saken nå.

Hans O. Torgersen

19-åring fremstilles for fengsling torsdag

En 19 år gammel mann ble pågrepet samtidig som 17-åringen og er også siktet for drapsforsøk.

Han sitter i avhør hos politiet onsdag kveld og fremstilles for varetektsfengsling torsdag.

– Vår oppfatning er at det er en relasjon mellom fornærmede og de to som er siktet, men det vil inngå i den videre etterforskningen hva som kan være bakgrunnen for det som skjedde, sier hun.

18-åringen som ble angrepet i Motzfeldts gate ved 19-tiden tirsdag ble kjørt til sykehus og operert for knivskadene. Tilstanden er nå alvorlig, stabil, men utenfor livsfare, ifølge politiet.

– Har de involverte bakgrunn i gjengmiljøet?

– Det er for tidlig å si, og jeg ønsker ikke å gå inn på det nå. Vi undersøker bakgrunnen til alle de involverte.

De tre er alle personer politiet har kjennskap til fra før.

Politiet ba først om to ukers varetektsfengsling for 17-åringen, men retten falt ned på en uke.

Personer under 18 år skal ifølge loven ikke varetektsfengsles mer enn to uker.

Det var også verge og representant for barnevernet til stede under fengslingsmøtet.

Utelukker ikke flere involverte

Myrold utelukker ikke at det kan være flere involvert i angrepet enn de to som er pågrepet.

– Dette undersøker vi nærmere. Det pågår avhør av vitner som var på åstedet, og vitner som har relasjon til den fornærmede eller siktede, sier hun.

Av hensyn til etterforskningen ønsker ikke politiet å gå ut med ytterligere detaljer på nåværende tidspunkt.

Politiet ønsker ikke å si noe om hvor på kroppen eller hvor mange ganger 18-åringen ble stukket, utover at det var flere ganger.