(Bergens Tidende): Ti personer ble pågrepet av politiet etter knivstikkingen fredag kveld, opplyser politiadvokat Trond Eide.

– For en av de ti er siktelsen nå endret til å gjelde drap, sier Eide.

De andre ni ble lørdag siktet for kroppskrenkelse.

Bakgrunnen for dette er vitneforklaringer og bildemateriale fra bensinstasjonen, opplyser han.

Politiet fikk melding om masseslagsmål ved Circle K-stasjonen i Solheimsviken i 21.30-tiden.

En mann i slutten av 20-årene døde av knivskader samme kveld.

– Han ble erklært død kl. 22.20, sier Eide.

Både ansatte og kunder ble vitne til knivdramaet.

– Jeg trodde han slo, men idet han trakk hånden tilbake så jeg kniven, sier et vitne til Bergens Tidende.

Har videoopptak av drapet

Politiet har videoopptak av drapet og hva som skjedde.

– Bildene viser at avdøde blir stukket flere ganger i overkroppen av den som nå er drapssiktet, sier Eide.

Politiet mener filmen dokumenterer så klart hva som skjedde, at dette sammen med vitneforklaringer er nok til å ta ut siktelse dagen etter at drapet fant sted.

Politiet tror de involverte kjente hverandre fra før, men vet ikke hvorfor masseslagsmålet brøt løs.

– Vi tror de involverte kjente hverandre. Vi har satt inn store ressurser, og etterforsker dette som en drapssak. Vi er i en tidlig fase, sier Eide.

– Jeg så to menn som sto der. Først trodde jeg de tullet, men så oppfattet jeg at det var alvor, sier en mann som var vitne til slagsmålet til Bergensavisen.

– De var ganske hissige. Jeg oppfattet at den ene slo den andre. Det gikk vel cirka et halvt sekund, så oppdaget jeg at den ene hadde en kniv i hånden.