Drapssak i Bergen henlagt av Riksadvokaten

Saken er henlagt etter bevisets stilling, melder Bergens Tidende.

– Det betyr at han er å anse som uskyldig for de forholdene han var mistenkt for, sier førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen til avisen.

Kvinnen ble funnet død i parets bolig i april 2017. Nesten to måneder senere ble ektemannen pågrepet og siktet for drap. I fjor vinter ble det tatt ut tiltale mot mannen. Han har hele tiden nektet for å ha hatt noe med dødsfallet å gjøre.

Obduksjonsrapporten av kvinnen skal ikke ha gitt noen klar og entydig dødsårsak.

Det var opprinnelig berammet rettssak mot den 50 år gamle mannen i juni i fjor. Men saken ble avlyst etter at det kom en ny sakkyndig erklæring som rokket ved de første vurderingene om hvorvidt dødsfallet kunne skyldtes naturlige årsaker eller ikke.

Etter dette ble det innhentet ytterligere uttalelser fra sakkyndige som underbygger usikkerheten.

Riksadvokaten konkluderer derfor med at det ikke er mulig å føre tilstrekkelig bevis for domstolen om at kvinnen ble kvalt.

Påtalemyndigheten beklager også i en pressemelding den belastningen saken har medført for mannen og resten av familien.