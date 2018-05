Kronprinsparets fond åpner opp om pengegaver

Det skriver Dagbladet om fondet, som ved utgangen av 2016 hadde en egenkapital på over 22 millioner kroner.

I en pressemelding fra Kronprinsparets fond heter det at det vil føre opp økonomiske bidrag fra næringsliv, offentlige instanser, fond og stiftelser i sitt årsregnskap.

Det samme gjelder prispenger fra organisasjoner, foredragskompensasjoner og økonomiske bidrag fra privatpersoner på over 25.000. Er bidraget under 25.000 kroner i løpet av et år, vil ikke Kronprinsparets fond oppgi navn på giver i årsregnskapet.

«Økonomiske bidrag og gaver til Fondet i forbindelse med testament kan holdes anonyme. En eventuell offentliggjøring av giver gjøres i samråd med testamentsfullbyrder», heter det videre i retningslinjene til fondet.

Endringene i retningslinjer kommer etter at fondet i Dagbladet fikk kritikk for manglende åpenhet rundt pengegaver.

Til avisen sier daglig leder Irene Lystrup at Kronprinsparets fond har valgt å legge seg på samme linje som politiske partier når det gjelder åpenhet rundt økonomiske donasjoner.

– For øvrig følger vi de etiske retningslinjene for innsamling utarbeidet av Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen, sier Irene Lystrup, daglig leder for Kronprinsparets fond, til Dagbladet.