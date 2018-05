Yr varsler bunadsvær 17. mai

Over Oslo og den sentrale Østlandet blir det kaldt 17. mai. I tillegg blir det vått. Sammen med Øst-Finnmark varsler fagfolkene på Meteorologisk institutt at det skal regne på nasjonaldagen, spesielt tidlig på dagen, midt i barnetogtiden. Utover dette ser det ut til å bli en fin 17. mai for de bunadskledde over resten av landet.

Skyfritt og sol

– I resten av landet ser det ut til å bli flott bunadsvær, sier meteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Vervarslinga for Vestlandet.

Fra et stykke vest for Kristiansand og helt opp nord forbi Tromsø ser det ut til å bli skyfritt og gode muligheter for sol. Temperaturen ventes å ligge mellom 10 og 15 grader i sør, ti-tolv på Vestlandet og i Midt-Norge og sju til ti grader i Nord-Norge.

– Vi får være glad på de bunadskleddes vegne. Det er ganske krevende å gå i bunad når termometeret kryper over 20 grader, sier meteorologen.

Kraftig vind

Det skal blåse kraftig flere steder, særlig sør for Bergen og ned mot Sørlandet hvor det kan komme opp i kuling fra nordvest, noe som senker kvikksølvet i gradestokken.

Østlandet har hatt uvanlig varme og solfylte dager den siste tiden. Dette vil brått få en ende 17. mai. Men bare midlertidig, lover værvarslingen.

– Nasjonaldagen vil jo utvilsomt føles som en nedtur etter tre dager med så pent vær. 16. mai venter vi 26–27 grader i Oslo, og så faller temperaturen som en stein natt til 17. mai, før det blir fint igjen 18. mai, sier Fagerlid.