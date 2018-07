Her tygger isbjørnungene på plastsøppel. Økende problem i Arktis.

En dag nylig seilte den britiske naturfotografen inn i Liefdefjorden nord på Spitsbergen. Han håpet at han endelig skulle få se isbjørner. Da han til slutt fikk se dem, ble han imidlertid litt nedslått.

– Vi så en mor og hennes to unger som hvilte på en flekk av snø og is. Vi nærmet oss sakte. Da vi kom nær nok, så vi at ungene lekte og tygget på noe plastsøppel. Det gjorde opplevelsen litt trist og utløste blandede følelser, sier Morgans til Aftenposten.

– Ikke bra

– Det er jo ikke bra å spise plast, kommenterer forsker Ingeborg Hallager ved Norsk polarinstitutt.

Hun er ikke overrasket over Morgans bilder av isbjørnunger som tygger på og leker med plast.

– Det er vel mest overraskende at det ikke er flere slike bilder. Isbjørnen undersøker alt. De er nysgjerrige av natur og sjekker og leker med alt. Slik overlever de. Det er bare synd at det de i dette tilfellet har funnet, er plast, sier hun.

Kevin Morgans

Økende problem

Plast er ingen mangelvare i Arktis. I en rapport fra Polarinstituttet fra i vinter ble vekten av plastsøppel i Arktis anslått til 79.000 tonn. Hallanger viser dessuten til en fersk, tysk undersøkelse fra Framstredet – området mellom Grønland og Svalbard. I sjøisen her ble det funnet mer mikroplast enn det er funnet noe annet sted i verden før. Plasten kommer med havstrømmene. Mye tyder på at problemet med plast i Arktis er økende.

– V finner nå plast i magen til 80 prosent av havhestene. For noen tiår siden hadde 20 prosent av disse fuglene plast i magen, forteller Hallanger.

Setter seg fast

For dyrelivet er plasten et alvorlig problem. For de større dyrene, forteller Hallanger, dreier det seg gjerne om at de på en eller annen måte setter seg fast i plasten. For mindre dyr har forskerne registrert endringer i oppførsel. De blir dårligere til både unngå rovdyr og til å finne mat selv.

– Gunstig er det jo ikke, sier Ingeborg Hallanger.

Sugerør-kampanjene

Verden rundt er det nærmest en storm av aktivitet for å begrense bruken av plast og forhindre økt plastforurensning. Denne uken erklærte kaffekjeden Starbucks at den vil fase ut bruk av plastsugerør innen 2020. Kjedens kunder bruker i dag omtrent én milliard sugerør årlig. For bare noen uker siden ble selskapet, sammen med blant andre McDonald’s og Burger King, bøtelagt for brudd på et plastforbud i den indiske storbyen Mumbai.

Onsdag fulgte American Airlines eksempelet fra en rekke andre flyselskaper og kunngjorde at det i høst vil bytte ut plastsugerør og rørepinner med nedbrytbare materialer. Dette utgjør 32.000 kilo plast årlig. Hotellkjeder som Hilton og Hyatt gjør det samme.

Effekten av bilder

Tidligere har bilder av ekstremt forsøplede idyller og dyr rammet av forsøplingen tilsynelatende ført til økt engasjement. I 2015 var det en havskilpadde som hadde fått et sugerør opp i nesen. Videoen av forskerne som trakk det ut mens skilpadden blødde, spredte seg over hele verden.

I Norge fant forskere i fjor vinter 30 plastposer og noe småplast i magen på en syk gåsenebbhval som måtte avlives. Siden er en rekke initiativ for å redusere plastsøppelet iverksatt. Blant annet deltok over 90.000 i årets strandryddeaksjon i begynnelsen av mai.

Fulgte dem noen timer

Isbjørn regnes som en sårbar art på Verdens naturvernunions rødliste. Antallet bjørner er anslått til å være mellom 22.000 og 31.000. Tendensen er usikker.

Fotograf Kevin Morgans forteller at han er opptatt av miljøspørsmål, og særlig forurensningen av havene, selv om han ikke deltar i organisert miljøaktivisme.

Han fulgte med på binna med de to plasttyggende ungene i noen timer. De lekesloss litt, bet og tygget i plasten. Innimellom hvilte de.

– Bittersøt opplevelse

Da han litt senere samme dag kom tilbake til stedet, hadde de dratt.

– Det var en bittersøt opplevelse, og det er møtet med isbjørner jeg vil huske best. Du har på den ene side en vakker mor som omgås med og passer på sine lekende unger. På den annen side er det to nysgjerrige unger som leker med plastsøppel som er skyllet på land, sier han.

Nå håper han at bildene, som først ble publisert i Svalbardposten, kan gjøre inntrykk og føre til at kampen mot plastforsøplingen ikke stopper opp.