En 80 år gammel bilfører ble alvorlig skadet i en trafikkulykke på Askøy utenfor Bergen mandag, skriver Bergens Tidende.

Ifølge innsatslederen til brannvesenet ble redningsoperasjonen forstyrret av folk som stimlet sammen rundt bilvraket for å ta bilder mens mannen fremdeles satt fastklemt i bilen.

Til Bergens Tidende sier innsatsleder Sveinung Sivertsen at det ikke var pressefolk, men privatpersoner som tok bilder inn i bilen.

– Det er absolutt ikke noe vi ønsker, sier han til avisen.

– Det handler om personvernet til dem som er utsatt for en ulykke, og man må også respektere sikkerheten

Sivertsen forteller at de måtte bortvise flere personer som sto på siden av bilen inne i skogen. Den hadde havnet 10–20 meter utenfor veien.

Askøy brann og redning

– Tenker ikke over

Politioverbetjent Synnøve Malkenes har flere ganger bedt folk om å slette bilder som de har tatt på ulykkessteder.

– De fleste har ikke vært borti ulykker tidligere, og tenker ikke over konsekvensene. Hva skal de med et bilde av en person de ikke vet hvem er, og som er hardt skadet, sier Malkenes til BT, og legger til at hun ikke tror de selv hadde syntes det var så kjekt hvis det gjaldt dem.

– Når jeg snakker med dem, er det akkurat som om de våkner og skjønner hva det er de har gjort. Men dette er ikke vanligvis noe problem, konstaterer politioverbetjenten i Vest politidistrikt.

Mannen ble sittende fastklemt etter å ha kjørt av veien på Hanevik på Askøy mandag ettermiddag i en forholdsvis skarp sving. Sjåføren ble sendt til Haukeland universitetssjukehus etter at mannskaper fra Askøy brann og redning og Laksevåg brannstasjon klarte å få ham løs.

Bilføreren var bevisst etter ulykken.