Walid al-Kubaisi (60) er død

Al-Kubaisi døde tirsdag ettermiddag. Det opplyser et familiemedlem på al-Kubaisis Facebook-side.

Al-Kubaisi kom fra Irak til Norge som politisk flyktning i 1986, 28 år gammel. Ti år senere utkom hans første bok, essaysamlingen «Min tro, din myte: Islam møter norsk hverdag».

John Olav Kroken

– Jeg kjente Walid litt i tyve år, jeg var redaktør for ham flere ganger. Han har tilført norsk samfunnsdebatt sterke og selvstendige perspektiver i et par turbulente tiår, sier Knut Olav Åmås, direktør i Stiftelsen Fritt Ord og tidligere kultur- og debattredaktør i Aftenposten.

– Kulturkritisk og religionskritisk

Åmås sier at Al-Kubaisi var konsekvent kulturkritisk og religionskritisk i en tid da så mye er blitt unnskyldt med kultur og så mye tillatt pga. religion.

– Walid har vært konsekvent sekulær, altså ikke-religiøs. Kompromissløs med frihetsprinsippene, litterær og ambisiøs i formen. For dette fikk han Fritt Ords Honnør i 2016, sier Åmås.

Han forteller at Al-Kubaisi var en beskjeden mann på egne vegne.

– Derfor var det ikke alle som oppdaget at han gikk rundt i det nye Norge, på Grønland og Tveita, som det nærmeste vi kommer en Wergeland i vår tid, sier Åmås.

Al-Kubaisi skrev flere kronikker og debattinnlegg i Aftenposten, sist i oktober 2017. Da advarte han mot at muslimske ungdommer som reagerte på mobbing og press med å søke tilflukt i religiøse miljøer.

Al-Kubaisi skrev blant annet dette: Muslimske foreldre frykter sine barns reaksjon på mobbing og press, for det finnes et religiøst miljø som tilbyr dem trygghet i fellesskap, men som overtar deres sjeler. Da smelter de inn i det religiøse miljøet: «Her er du ikke alene. Vi er muslimer og støtter hverandre. Samfunnet er rasistisk, og hater islam og muslimer fordi vi har sannheten.»

Han skrev også en debattartikkel om at den nye generasjonen muslimer ble oppdratt av nordmenn på skolen, via innvandringspolitikken og via medienes debatt: Radikalisering er ikke bare muslimenes skyld