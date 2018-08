– De aller fleste lever fint med at sidekameraten spiser en brødskive med peanøttsmør. Det er ingen faglig begrunnelse for at hele skoler skal være fri for mat som kan gi allergiske reaksjoner, sier Anders Tøndell, overlege ved Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet ved St. Olav til Adressa.no.

Han mener det heller ikke er noen grunn til at flypassasjerer nektes å spise peanøtter på flyturen, fordi noen har nøtteallergi.