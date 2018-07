Trolig påsatte bilbranner i Oslo i natt – titall kjøretøy skadet

– Vi rykket ut da det kom melding om brann i to biler på to adresser med kort avstand fra hverandre. Meldingen kom fem på halv seks fra brannvesenet, så alle nødetater dro dit. Da hadde brannen spredt seg til to biler til, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt.

Bilbrannene fants sted på Åslandhellinga øst i Oslo. Spredningen skal ha sørget for svært mye sort røyk på stedet.

Tilsammen 34 personer fra flere nærliggende boliger ble derfor evakuert av politiet, mens andre beboere i området oppfordres til å lukke vinduene sine.

Klokken 6.40 melder politiet at brannen er slukket, men at de tre kjøretøyene har til dels store skader. Samtlige evakuerte har fått flytte inn i boligene sine igjen. Garasjeanlegget skal også ha fått store skader.

Brannen er nå slukket. Også her vil vi taue inn et kjøretøy for tekniske undersøkelser. Vi vil videre etterforske disse brannene med utgangspunkt i at de er påsatt som en kriminell handling. Vi ber om tips fra vitner som kan ha sett mistenkelige personer,kjøretøy og annet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) July 21, 2018

Terje Bendiksby/NTB scanpix

To biler utbrent og et titall kjøretøy skadet

– Mens vi jobbet med å få slukket brannen oppdaget vi at det brant omtrent hundre meter unna, på Nyjordstubben like i nærheten, sier Jøkling.

Brannvesenet måtte derfor raskt omdisponere sine mannskaper.

– Bilene var i et garasjeanlegg. Opp til et titallsbiler var påsatt, noen av dem helt utbrent. Garasjeanlegget var også kraftig skadet.

På Twitter skrev politiet at garasjeanlegget sto i full fyr. Brannen ble slukket like før klokken 7.00.

Ingen personer er foreløpig evakuert som følge av brannen på Nyjordstubben.

Brannen er slukket. Tre kjøretøy har til dels store brannskader, og ett av disse vil taues inn for tekniske undersøkelser. Samtlige evakuerte har også kunnet flytte inn i sine leiligheter igjen, men er bedt om å fortsatt holde dører og vinduer lukket. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) July 21, 2018

Terje Bendiksby/NTB scanpix

Politiet: Trolig påsatt

Politiet har flere patruljer, inkludert hundepatrulje, på stedet. Det er også satt inn et politihelikopter i arbeidet.

– Vi mistenker at brannene er påsatt og at det er en sammenheng mellom brannene. Vi har foreløpig ikke gjort noen funn og har heller ingen mistenkte. Vi har hentet inn en bil fra hvert sted for å foreta tekniske undersøkelser, sier Jøkling.

Det har tidligere vært flere bilbranner i området.

– I perioder har det vært flere bilbranner andre steder i Oslo på nattetid. Da har det også vært få personer i områdene rundt som har observert noe.

Det er ikke meldt om personskade i forbindelse med noen av brannene.