Kort forklart: Et lavtrykk ligger og lurer sør for Norge. Med seg fører det et bredt anlagt væromslag, så å si i flere, sterkt skiftende omganger.

– I Oslo-området begynner det å snø ved midnatt, natt til tirsdag. Over Østlandet faller det nedbør i ca. 18 timer, opplyser Bjart Eriksen på Meteorologisk Institutt.

Deretter blir vakthavende meteorolog rett og slett taus.

30 centimeter snø?

– Hør nå. På radioen snakket en kollega av deg, helt usjenert, om inntil 30 centimeter snø?

– Da mente han ikke Oslo. Noen steder ellers på Østlandet kan det nok komme så pass mye, i verste fall. I hovedstadsområdet venter vi mellom 10 og 15 centimeter snø, frem til nedbøren går over til regn.

– Hutretu. Når skjer det?

Rolf Øhman

– Utover dagen på onsdag. Samtidig kommer det inn vind i form av kraftige vindkast, opp mot 20 meter i sekundet.

– Milde himmel. Tilsvarer dette full storm?

– Vindkast måles ikke på den måten. Det blir sterke vindkast også utover torsdag og fortsatt regn. Her på Østlandet er vindkastene fra sør det verste; vinden får da ekstra tak. Samtidig stiger temperaturen fra flere minusgrader til opp mot syv pluss. Hovedpoenget er at temperaturen deretter kommer til å falle igjen.

– Verre og verre.

– Kan bli ordentlig isete

– Ikke sant. Sent onsdag og hele torsdag ventes det i østlandsområdet vanskelige kjøreforhold og etter hver underkjølt regn.

– «Frysende regn», for å sitere tekstværmeldingen, høres heller ikke bra ut, Eriksen?

– Nei, rådet til alle bilister er å kjøre forsiktig. Mot helgen fryser det på igjen, så det kan bli ordentlig isete. På grunn av vindkastene oppfordrer vi alle til å sikre løse gjenstander, enten det er trampoliner eller annet som vinden lett river med seg.

– På vegne av alle skiinteresserte, særlig i - og rundt - hovedstaden: Ser vakthavende noen form for håp?

– Onsdag morgen og formiddag gir værforholdene mulighet til å ha glede av snøen. Men den blir nok kortvarig. Allerede ut på ettermiddagen venter vi at den milde luften kommer inn over Østlandet, deretter resten av Sør-Norge. Selve rådet er enkelt nok: Kjør forsiktig!