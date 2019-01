Djursholm i Danderyd kommune like nord for Stockholm. Storslagne villaer med innslag av nasjonalromantikk og jugend. Moderne funkishus med sjøutsikt på gedigne tomter. Alle med overvåkingskameraer, anonyme postkasser uten navn, men med store skilter merket Securitas. Og «Smart DNA» – den usynlige, men sporbare væsken som rikingene sprayer overalt i husene sine, til skrekk og advarsel for dem som tenker tanken på å bryte seg inn.

I dette nabolaget selges ikke hus under 30 millioner kroner. Her bor Sveriges mest velstående familier, i såkalte «gated communities».

– Stockholm er en by der stadig flere velstående mennesker sikrer seg bak inngjerdinger, overvåkingskameraer, bevoktede innfartsveier, murer og porter. Den mest alvorlige kriminaliteten er ute av kontroll i hovedstaden, mener sikkerhetsekspert Dick Malmlund i selskapet Varningsinfo og legger til:

– Ulike sikkerhetstiltak og løsninger er i ferd med å bli vanlig i nabolag der folk har god råd.

Den tidligere politimannen og sikkerhetssjefen på Hennes & Mauritz har ansvaret for å sikre tryggheten til Sveriges ti rikeste familier.

Han vil ikke røpe navnene, men det er allment kjent at familiene som bor eller har bodd her, heter Persson, Schørling, Stenbeck, Wallenberg: Dynastier som eier selskaper som H & M, Ikea, Hexagon og Kinnevik. De er Sveriges mektigste, men også de mest sårbare for kidnapping, utpressing og andre typer kriminalitet.

– Alle har overlevelsesrom

Danderyd er Sveriges mest velstående kommune, ifølge Dagens Samhälle. Av 20 kommuner på inntekts- og formuetoppen ligger 14 i Stockholm.

Det er i disse kakseområdene Dick Malmlund har sine kunder. Det er her han møter Aftenposten.

– Mitt oppdrag er å beskytte disse familiene, eiendommene og landstedene. Fremfor alt handler det om å ha beredskap når noe skjer noe. Familiene tar kontakt, og jeg gir dem mine råd og anbefalinger. Målet er å gjøre dem trygge, selv om mange er redde, sier han.

Dersom alarmen går, hentes barn og barnebarn øyeblikkelig på skoler og barnehager. Andre familiemedlemmer sikres. Boliger, landsteder og arbeidsplasser får sikkerhetsutstyr. Biler får påmontert sporingsverktøy.

Dette er familier som har overlevelsesrom, eller panikkrom, som noen kaller dem.

– Alle har det. I alle fall mine kunder, sier Malmlund.

Han sier installeringen stort sett finnes på folks soverom. Våkner noen og føler seg utrygge, hører lyder eller noe annet mistenkelig, trykker de på overfallsalarmen. Da slås alle dører igjen, og de befinner seg med ett inne i et stålbur med skuddsikkert glass.

– Der inne har de en overvåkingssentral med kameraer og kan se alt som skjer utenfor. Og hjelpen er umiddelbart på vei.

Kidnappinger skjer i hjemmet

Et stort antall svenske familier er eventyrlig rike. Bare familien Wallenberg, Sveriges mektigste finansfamilie, skal alene kontrollere 40 prosent av den svenske børsen. Verdien: svimlende 1850 milliarder svenske kroner. Ikea-gründer Ingvar Kamprads familie skal være god for 600 milliarder. Hennes & Mauritz-familien, Persson, for 414 milliarder.

Sverige er blitt rammet av minst 15 kidnappingssaker siden 1960-tallet. I en av de mest dramatiske sakene ble milliardærarvingen Fabian Bengtsson kidnappet. I januar 2005 var han i 17 dager innestengt i en spesialkonstruert TV-eske. Løsepengekravet var på 50 millioner kroner, men kidnapperne endte uten en krone. Og det gikk bra.

Tre år tidligere var Erik Westberg, sønnen til en av Sveriges rikeste menn, blitt holdt fanget i en hytte.

Les historien om Erik Westberg: Han forberedte seg på å lese til en prøve da det ringte på døren.

– Har endret Sverige

– Disse sakene har absolutt påvirket Sverige, mener Dick Malmlund.

Den som ledet politietterforskningen av Bengtsson-saken, var Sven Ahlbin i Göteborg-politiet. Også han mener de to sakene endret Sverige.

– Ja, det har skjedd en utvikling blant de familiene som kan bli utsatt for dette. Etter Fabian Bengtsson var folk urolige for at noe lignende skulle skje igjen, og det dukket opp firmaer som solgte inn sikkerhetspakker til rike familier, forteller Ahlbin, den tidligere sjefen for länskriminalpolisen i Västra Götaland, som nå er pensjonist.

– Men i de 13 årene som er gått siden de to store, kjente sakene, har det egentlig ikke vært noen nye kidnappinger av rike, hverken i Sverige eller Skandinavia. I denne perioden har kidnappingene skjedd mellom kriminelle fraksjoner, såkalte «bad on bad»-kidnappinger, forteller Ahlbin.

Sikkerhetsekspert Dick Malmlund mener imidlertid det kan være store mørketall.

– Mange av kidnappingssakene, spesielt av næringslivsfolk, blir aldri politianmeldt. I mange tilfeller betales løsepenger uten politiets medvirkning og innblanding.

At mange kidnapperne instruerer familiene til ikke å kontakte politiet, bekreftes av National Crime Agency.

Ahlbin mener de private tilbyderne fyller et reelt behov. Han tror ikke at de utnytter sårbarheten hos målgruppen.

Dick Malmlund er enig.

Han sier at bare de som absolutt må, velger livvakter.

Sven Ahlbin tror likevel ikke kidnappingssakene har skapt formelle endringer i Sverige, som lovendringer.

– Det eneste jeg vet, er at det etter Bengtsson-saken ble laget en plan for hvordan politi og myndigheter skulle handle i lignende saker. Men ettersom årene går, er det ikke lenger så relevant.

– De yngste er mest utsatt

Erfaringene fra tidligere saker viser flere ting:

Kidnappinger skjer i eller i nærheten av hjemmet eller faste fritidsaktiviteter. Og kidnapperne vet hvem de skal gå etter for å få oppfylt sine løsepengekrav: barn, ektefeller eller barnebarn.

Malmlund sier han personlig snakker med alle familiens medlemmer når de ber om råd og beredskapsopplegg.

– Familienes yngste, arvingene, er mest utsatt. De er mye ute på byen, treffer alle mulige mennesker, også folk som kan utnytte dem. Og de er på sosiale medier. Jeg ber dem tone ned aktiviteten der. De skal ikke oppdatere status og geotagge, selv om mange synes det er stas å fortelle en hel verden at de er på vei til St. Tropez.

Økt uro i Sverige etter den norske forsvinningssaken

Nyheten om at Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant fra sitt hjem på Lørenskog 31. oktober, har ført til nye henvendelser om sikkerhetstiltak i Sverige.

– De siste dagene har vi blitt kontaktet av folk som spør om det er ytterligere ting de bør tenke på, forteller Dick Malmlund.

Han peker på at én ting er vesentlig endret:

– Tidligere kunne kidnapperne aldri føle seg trygge når de skulle ta imot løsepengene. Det var dét politiet tok Westerbergs og Bengtssons kidnappere på. Men med dagens kryptovaluta finnes ingen formell overlevering, og de vanskelige å spore. Dette er den fremtiden vi kommer til å se.

Mener rike nordmenn er naive

Johnny Brenna var spaner i Oslo-politiet i 13 år. Han mener rike nordmenn er naive når det gjelder hvor utsatte de er for denne typen kriminalitet.

– Så lenge ting ikke skjer, senker vi guarden og tenker ikke mye på det. Det gjør oss veldig utsatt, mener han.

– Vi har et egalitært og åpent samfunn, men et åpent demokrati har ulemper i møte med organisert kriminalitet. Mange der ute burde tenkt mer personlig sikkerhet. Hagen-saken vil vekke mange aktører med store verdier. Det bør den også gjøre.

Tidligere NHO-leder Jens Ulltveit-Moe sa denne uken til Dagens Næringsliv at «det eneste jeg frykter, er frykten selv» og understreket at han ikke er redd. Det kaller Johnny Brenna en «veldig norsk» tenkemåte.

Han tror ikke Hagen-saken vil endre Norge eller skape mange nye angrep.

– Min erfaring er at vi skvetter fælt, men faller tilbake i dyp søvn igjen når ting roer seg.

Kidnappinger i Sverige

Flere rike svensker er blitt kidnappet de siste tiårene.

1963: Anne-Marie Engwall (7), datter av Gevaliasjef Jacob Engwalls, ble satt fri etter løsepenger. Kidnapperne meldte seg dagen etter og sonet to års fengsel.

1977: Säpo avslører at tyske Baader-Meinhof planla å kidnappe innvandringsminister Anna-Greta Leijon. En mann dømmes til åtte års fengsel.

1980: Byggmester Fritz Åberg (64) kidnappes på Sardinia. Sitter fastlåst i en boks i 192 døgn, mot løfte om å betale en halv million kroner.

1980: Millionæren Thomas Philipsson ble kidnappet hjemme og bortført i en folkevognbuss. Privatsjåføren tok opp jakten. Etter tre dager ble to polske kidnappere tatt.

1984: Den palestinske organisasjonen PFLP planlegger å kidnappe milliardærsønnen Jörn Rausing i Lund, men avlyser få timer før kidnappingen skulle skje.

1980-tallet: Danske terrorister planla på å kidnappe Tetra-Pak-arvingen Jörn Rausing og bedriftslederen Antonia Johnson. Planene ble aldri gjennomført.

1988: Norske William Jørgensen og svenske Jan Stening ble kidnappet i Beirut, Libanon mens de jobbet for FN-organisasjonen UNRWA. De ble holdt i 26 dager.

1991: Jan-Ole Loman og Johan Jonsson ble kidnappet av Janbaz-geriljaen i Kashmir. Etter 97 dager i fangenskap lyktes de å flykte.

1993: OL-rytteren Ulrika Bidegård ble kidnappet i hjemmet sitt i Brussel, av en snekker som jobbet for familien. Ble holdt fanget i fire døgn i en spesialbygget eske. Gjerningsmannen fikk 15 års fengsel.

1993: Planlagt kidnapping av forretningsmannen Peter Wallenberg. En 43 år gammel mann fikk seks års fengsel.

2002: Rikmannssønnen Erik Westerberg ble bortført fra hjemmet på Östermalm i Stockholm. Kidnapperne krevde 11 millioner av Westerbergs far. (Se egen sak)

2005: Milliardærarvingen Fabian Bengtsson (32) ble kidnappet hjemme i Göteborg. Han ble stengt inne i en lydisolert kasse i 17 dager. Kidnapperen krevde 50 millioner, men fikk ingenting.

2011: To svenske millionærer ble kidnappet og presset til å gi fra seg 15,6 millioner av den norske storsvindleren Philip Holst-Cappelen og hans svenske medhjelpere. Holst-Cappelen fikk 18 års fengsel.

2011: En 25 år gammel millionær og psykologistudent ble dopet og kidnappet i Uppsala av et tidligere kjærestepar i 20-årene. Han ble fraktet 60 mil og holdt fanget i et lite rom i åtte dager. Kidnapperne fikk åtte års fengsel.

2012: Ni år gamle Anna ble tatt av en 25 år gammel mann da hun gikk forbi hjemmet hans i Göteborg. Han bandt henne fast i en stol i kjelleren og holdt henne fanget i nesten 19 timer. Mannen fikk to års fengsel.

Kilder: Aftonbladet, Expressen og Broenxyz.