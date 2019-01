Thon om bortføringssak: Det er håpløst

– Det beste sikkerhetstiltaket jeg har gjort, må være at jeg har gitt bort det jeg har. Nå har jeg forsvunnet ut av listen over de rikeste i Norge, og jeg er en ganske alminnelig lønnsmottaker, sier Thon til NTB.

Ektefellen til milliardær Tom Hagen ble sist sett 31. oktober i fjor. Det har blitt funnet trusselbrev i huset hennes, der det er framsatt trusler og krav om betaling av løsepenger i kryptovaluta.

– Det er håpløst, det er ikke mer å si enn det, sier Thon.

Olav Thon delte torsdag ut forskningsprisene i Olav Thon Stiftelsen, der han er styreformann. Selv sier han at han ikke er bekymret for egen sikkerhet, men Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) sier at de har sett tegn til at kidnapping med krav om løsepenger er et fenomen som også kunne ramme norske næringslivstopper.

Politiet på Romerike har også varslet andre politidistrikter om risikoen for andre familier etter bortføringen av investoren Tom Hagens ektefelle.