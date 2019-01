Politiet tyr til nye etterforskningsskritt - vurderer søk i vann ved Hagen-familiens bolig

– Det er helt åpenbart at det bekymrer politiet. Samtidig vil jeg påpeke at vi ikke har noen tegn på det motsatte, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til Aftenposten.

Lørdag har det gått 74 dager siden siste sikre livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen. Fortsatt er politiets hovedprioritet å gjenforene henne med familien.

– Vi etterforsker fortsatt dette som en bortføringssak. Det har ikke vært noen vesentlige endringer siden i går, og vi har fremdeles ingen mistenkte, sa Brøske under pressekonferansen fredag.

Selv om politiets hovedhypotese er at Hagen ble bortført fra sin egen bolig, jobber de også med andre spor.

– Kommer dere til å gjennomføre søk i vannet ved huset?

– Det er et etterforskningsskritt som vi vurderer.

Langvannet er 1,3 kilometer langt og mellom 30 og 180 meter bredt. Det var helt åpent og isfritt da forsvinningen skjedde. I dag ligger det en tykk kappe av is der etter kuldeperioden den siste halvannen måneden.

Hans O. Torgersen

Ber om tips om mistenkelige innkjøp av kvinneprodukter

Siden politiet gikk ut med saken, har politiet mottatt over 250 tips. 150 av dem kom etter pressekonferansen torsdag, da politiet gikk ut med en overvåkingsvideo fra næringsbygget der Hagens ektemann, Tom Hagen, har kontor.

– Syklisten er ikke identifisert. De to andre har vi fått tips om, men heller ikke de er identifisert, sa Brøske.

Politiet sier det er like sannsynlig at et eventuelt skjulested kan være innenfor som utenfor Norges grenser.

Politiet

– Et skjulested kan være hytter, hus eller bygg under rehabilitering, forklarte politiinspektøren.

Han oppfordrer folk til å være oppmerksomme på økt aktivitet av biler eller personer, tildekkede vinduer og steder som er blitt lydisolert i tiden før onsdag 31. oktober.

– Det kan også være unormal aktivitet eller innkjøp, som kvinneklær eller produkter for kvinner.

Olav Olsen

Kontakt med kriminelle miljøer

Politiet har vært svært tilbakeholdne med å dele informasjon rundt detaljer knyttet til etterforskningen. Blant annet ønsker de ikke å bekrefte hvilken type kryptovaluta de antatte kidnapperne krever løsesummen utbetalt i eller hvilken digital plattform de bruker.

– Et sentralt etterforskningsskritt dreier seg om å avsløre dette. Vi er ikke ferdige med det. Det er en sentral del i den pågående etterforskningen, som er grunnen til at vi ikke ønsker å si noe ytterligere om dette, sier Brøske.

Et av etterforskningsskrittene politiet har tatt, er å kontakte kriminelle miljøer for informasjon.

– Jeg kan bekrefte at et av etterforskningsskrittene har vært å kontakte såkalte moduskandidater, sier Brøske.

– Har politiet tatt kontakt med kriminelle miljøer i utlandet?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

Olav Olsen

Stor aktivitet rundt huset før forsvinningen

Flere kilder fra nærmiljøet opplyser til Aftenposten at det foregikk omfattende vedlikeholdsarbeider både på fasaden og inni boligen til Hagen-ekteparet i tiden forut for forsvinningen.

19. november i fjor var det satt opp stillaser rundt bygget, og det sto en lang stige fra bakken og opp til en balkong i 2. etasje på den siden som vender ut mot det lille vannet like nedenfor. Naboer opplyser at disse er blitt brukt av et vedlikeholdsfirma som blant annet renset taket og fasaden på bygget.

Det er uvisst om gjerningsmennene har brukt stillasene eller stigen for å komme seg inn i huset.

Politiinspektør Tommy Brøske avviser å kommentere opplysningene om dette overfor Aftenposten. Han avviser også å si noe om hvorvidt de ansatte som deltok i dette arbeidet, er innkalt til avhør.

Jobbet i huset 14 dager før

Aftenposten oppsøkte det lokale selskapet som utførte vedlikeholdsarbeidet fredag.

Hverken daglig leder eller noen av de ansatte ønsket å gi noen kommentarer. De ville heller ikke svare på om de hadde sett noe mistenkelig forut for forsvinningen.

En håndverker som bor i nabolaget, og som har kjent familien gjennom hele oppveksten, bekrefter at han utførte vedlikehold i boligen 14 dager før Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Dette ble gjort etter bestilling fra 68-åringen selv.

Heller ikke han så noe mistenkelig før naboen forsvant.

